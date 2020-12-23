"Нас чуть не вернули обратно": украинец рассказал о своей поездке в необычную локацию

Фото: Национальный парк Корковадо на побережье Тихого океана, Коста-Рика (wikipedia.org)

Корковадо: лучший природный заповедник

Автор этого блога, известный украинский путешественник Вадим Ивлев, исследует малоизвестные уголки планеты и планирует свои путешествия в самые необычные и отдаленные локации. В одном из журналов он прочитал статью об уникальном природном заповеднике Корковадо, расположенном в Коста-Рике - государстве в Центральной Америке.

Огромный природный парк находится прямо посреди тропических джунглей. Добраться туда было крайне проблематично, но именно поэтому путешественник и решил побывать в заповеднике. Своими воспоминаниями и впечатлениями о приключенческой поездке он поделился с РБК-Украина.

Наше путешествие в Коста-Рику едва не завершилась, так и не начавшись. Мы должны были вылетать из Нью-Йорка из аэропорта имени Дж. Ф. Кеннеди в Лас-Вегас, штат Невада. А далее - через Феникс, что в Аризоне, в Коста-Рику. Но на стойке транзитных пассажиров нас чуть не отправили в противоположную сторону!

Выдавая посадочные талоны, девушка улыбнулась и пожелала хорошего отдыха в Сан-Хуане. Я поблагодарил и исправил ее: "Не в Сан-Хуане, а в Сан-Хосе!". Она удивилась, посмотрела в компьютер, выписала новые талоны и снова пожелала счастливого полета.

Национальный парк, где по меньшей мере восемь экосистем

Чтобы объяснить, с чего все началось, нужно вернуться на год назад. Тогда в журнале "Fortune" я прочитал статью об уникальном природном заповеднике Корковадо, затерянном в гуще тропических джунглей на границе Панамы и Коста-Рики.

Высокие горы, многие из которых являются вулканами, и густые джунгли создают естественную границу Коста-Рики как на севере, так и на юге. В статье говорилось, что это место - одно из рекордсменов по многообразию видов растений и животных.

Фото: Тихоокеанское побережье Коста-Рики (Вадим Ивлев)

Название "Корковадо", которое на португальском звучит как koʁkovadu, означает "горбун". Действительно, именно такой вид имеет полуостров Оса на побережье Тихого океана, где расположен парк. Он охватывает почти нетронутую человеком территорию, покрытую дождевым лесом.

В национальном парке насчитывается не менее восьми экосистем: здесь произрастает более 500 видов деревьев и живет более 10 тысяч видов насекомых, гнездятся около 400 видов птиц, обитают более 100 видов земноводных и пресмыкающихся.

Фауна парка представлена примерно 140 видами млекопитающих: ягуарами, оцелотами, обезьянами, муравьедами, ленивцами, броненосцами и так далее.

Больше всего привлекал тот факт, что добраться до парка было чрезвычайно сложно, а условия жизни - только базовые. Поэтому я сразу взялся за покупку билетов в Коста-Рику. Поздно ночью наш самолет прибыл в Сан-Хосе - столицу государства.

Фото: Девственные леса на границе Панамы и Коста-Рики (Вадим Ивлев)

Мы сразу пошли к транзитному отелю, расположенному в старом частном доме. Как только мы переступили порог номера и включили свет, как на столе посреди комнаты забегали несколько огромных тараканов. На мой вопрос, что это такое, хозяйка ответила просто и ясно: "Это часть экзотики".

"Нас предупредили: нужно крепко держаться, чтобы не выпасть за борт"

Рано утром на аэродроме нас ждал крохотный самолет. Во время взлета мы обратили внимание на множество очень бедных домов, расположенных вблизи взлетной полосы. На улицах столицы нас неприятно поразили горы неубранного мусора. В то же время были и богатые дома, обнесенные забором с колючей проволокой.

Тем временем костариканцы называют свою страну "Швейцарией Центральной Америки". Действительно, в регионе по уровню жизни они занимают третье место - вслед за Панамой и Доминиканской Республикой. Но до Швейцарии им, разумеется, на самом деле еще очень далеко.

Наш самолет летел невысоко, так что мы видели горы, реки, поля и джунгли. Через час он приземлился прямо посреди леса на поросшую травой поляну. Нас отвели за небольшой шлагбаум, где мы и стали ждать, что же будет дальше. Чтобы как-то скоротать время, мы разглядывали изделия из дерева, которые предлагала местная жительница.

Фото: Райка красноглазая - удивительное творение природы (Вадим Ивлев)

Это были не очень искусно сделанные и ярко раскрашенные фигурки птицы тукана и маски. Из любопытства я взял одну из масок, чтобы рассмотреть ее поближе, и аж присел от удивления. Внешне она казалась очень массивной, а на самом деле была очень легкой. Я был потрясен!

Это словно взять большую сковороду из толстого чугуна, которая бы весила, как воздушный шарик! Оказалось, что маска изготовлена из дерева бальса, которое славится очень легкой древесиной.

Вскоре за нами приехал джип, мы отправились в дорогу. В небе кружило много стервятников, но водитель подсказал, что это грифы-падальщики. Прошло чуть больше часа, и мы добрались до реки, над которой стояло выкрашенное голубым старое здание - местный речной вокзал.

Мы расположились на скамейках в 4-метровой металлической неглубокой моторной лодке, а в сундук на носу сложили чемоданы. Нас предупредили, что нужно быть внимательными и крепко держаться, чтобы не выпасть за борт.

"Лодка мчалась вдоль берега, сильно раскачиваясь на волнах"

Сначала мы около часа плыли по широкой реке, на черно-коричневом берегу которого паслись коровы и лежали крокодилы. Иногда попадались высокие деревья 15-17 метров высотой, с которых в воду свисали воздушные корни (pneumatophores). Выяснилось, что это белые мангровые деревья (лат. Laguncularia racemosa).

Я воочию увидел удивительное создание природы, которое породило легенды о шагающих деревьях. Видимо, именно о них идет речь в научно-фантастическом романе Джона Уиндема "День триффидов". Лодка повернула направо, в узкий пролив в мангровой гуще.

Мы были вынуждены постоянно пригибаться под колючими ветками, которые свисали над нами, но рулевой мастерски маневрировал в зарослях.

Фото: Кецаль - птица фантастической красоты (Вадим Ивлев)

Через полчаса мы снова вынырнули на свободное пространство - рулевой притормозил, словно собираясь с силами и готовясь к чему-то очень важному, и вдруг лодка рванула вперед, набирая скорость. Мы увидели огромные волны и морской горизонт.

Лодку сделала попытку перескочить через волны океанского прибоя, чтобы вырваться из устья реки в океан. Нас укрыла вода, и мы, хоть и были в накидках от дождя, моментально промокли до нитки. Для пассажиров лодки этот момент стал неожиданным и шокирующим. Одна из женщин заметила, что если бы знала, какого страха придется натерпеться, то никогда бы не поплыла.

Но лодка уже мчалась вдоль берега, сильно раскачиваясь на океанских волнах. Минут через десять мы высадили других пассажиров, а еще через некоторое время - заплыли в узкую реку и причалили к деревянному пирсу возле черного от старости бунгало под большой крышей.

Это была наша цель - затерянный экологический отель. Внешне это была скромная хижина, сбитая из дерева, с огромными щелями в стенах, но с отличными кроватью и душем. Вокруг все пахло - рядом со входом росли гигантские тропические цветы, волшебный аромат которых был приятнее и сильнее изысканных духов.

Фото: Натуралисты ведут наблюдение (Вадим Ивлев)

Нас пригласили на ужин, где мы познакомились с другими гостями. Всего их было пятеро: супружеские пары из Дании и Англии и женщина из Германии. Все оказались очень интересными личностями.

Здесь были известный продюсер телепрограмм, профессор из Кембриджа и пловчиха на длинные дистанции, для которой наш отель был остановкой на ее долгом пути вдоль тихоокеанского побережья Центральной Америки.

Необитаемый остров Каньйо

На следующий день мы отправились на экскурсию и дайвинг на необитаемый остров Каньйо, который по размерам и популярности является вторым после острова Кокос и на котором находится небольшой отряд рейнджеров-пограничников.

Нам разрешили высадиться, хотя Каньйо и Кокос - заповедники, закрытые для посещения: говорят, из-за того, что на островах могут быть спрятаны пиратские сокровища.

Дайвинг был интересный, хотя вместо белоперых рифовых акул (лат. Triaenodon obesus) и небольших акул-молотов (лат. Sphyrnidae) мы надеялись увидеть стаи крупных опасных хищников. Еще рядом с островом проходит маршрут миграции китов, но нам их заметить не удалось.

Поэтому после нескольких дней походов по джунглям вокруг экоотеля мы вернулись в столицу Сан-Хосе, взяли в прокат машину и отправились на север по трансамериканской автостраде. Но это - уже следующая история.

Напомним, ранее Вадим Ивлев рассказывал РБК-Украина о своей поездке в Мачу-Пикчу, легендарную горную цитадель.

Также ранее украинский путешественник поделился историей о том, как курортный тропический остров Сен-Мартен пережил впечатляющий шторм.