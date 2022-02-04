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Можно ли сэкономить, путешествуя на поезде по Украине: туристам дали советы

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 12:05
Можно ли сэкономить, путешествуя на поезде по Украине: туристам дали советы Фото: Поезд Интерсити (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Стоимость билетов на поезд меняться в зависимости от количества дней до даты отправления

Пассажиры, которые часто путешествуют на поезде по Украине и покупают билеты через интернет, могут экономить. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Для пассажиров действуют специальная система бонусов. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте.

Так, при ранней покупке билетов на поездах Интерсити и Интерсити плюс, действует скидка до 40%. Так как за несколько суток до даты отправления билеты стоят дороже.

На сайте компании отмечается, что скидка действует для путешествий во внутреннем сообщении по территории Украины, а пассажиры, таким образом, смогут экономить от 40% до 10% стоимости билета.

Например, можно поехать в путешествие в определенные дни (вторник, среда, четверг) и при ранней покупке билетов начисляется скидка с учетом дней. То есть, чем больше дней до поездки – тем больше скидка.

Можно ли сэкономить, путешествуя на поезде по Украине: туристам дали советы

Фото: Программы лояльности для пассажиров скоростных поездов Интерсити+ и Интерсити (uz.gov.ua)

За 90-30 суток до даты отправления поезда снижение составило 40%, а за 29-25 суток – 30%, 24-15 суток – 10%. Стоимость билетов повышается за 4-2 дня до отправления стоимость будет на 10%, а за 1 сутки – стоимость будет расти на 15%.

При этом скидка начисляется только на плацкартную часть билета и распространяется только на вагоны 1 класса скоростных поездов Интерсити+.

При оформлении билета "туда и обратно" скидка начисляется на полную стоимость билета.

Напомним, ранее мы писали, какими будут цены на проезд и новые маршруты для путешествия на поездах по Украине в 2022 году.

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