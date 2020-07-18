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"Место силы": таинственное село со скальным храмом привлекает тысячи туристов

Суббота 18 июля 2020 16:29
"Место силы": таинственное село со скальным храмом привлекает тысячи туристов
Фото: Село Буша (tamtour.com.ua)
Автор: Таиса Олейник

Как Буша притягивает любителей исторических загадок

Село Буша находится на берегу двух рек - Мурафа и Бушанка - в Ямпольском районе Винницой области на границе с Молдовой. В нем проживают 800 человек, и тут расположен национальный заповедник.

В 2005 году историки нашли в центре Буше остатки трипольского жилья и другие артефакты, которые датируются ІІІ тысячелетием нашей эры. Здесь также есть исторические памятники более поздних периодов: дохристианский скальный храм, остатки крепости времен Речи Посполитой, казацкое кладбище и Гайдамацкий яр.

&quot;Место силы&quot;: таинственное село со скальным храмом привлекает тысячи туристовФото: Село Буша (opinionua.com)

Бушу, благодаря красоте ее природы и богатству истории, облюбовали художники и скульпторы. Они каждый год приезжают сюда на пленэры, и часто оставляют здесь свои работы. Благодаря художникам Бушу теперь знают как признанное украинское "место силы", которое наделяет посетивших ее энергией и вдохновением.

Что посмотреть в Буше?

Скальный храм

К какому периоду относится этот артефакт - до сих пор не известно. Обнаружили его в конце 19 века. В "храме" есть уникальный барельеф, на котором изображены: Мировое дерево, петух, олень и коленепреклонный человек.

&quot;Место силы&quot;: таинственное село со скальным храмом привлекает тысячи туристовФото: Музей археологии (busha.com.ua)

Но наибольший интерес у тысяч любителей исторических загадок вызывает таинственный прямоугольник над фигурами.

Эзотерики называют его "телевизором" или "порталом" для связи с инопланетянами. Но это не более чем легенды. Ведь историки считают, что это всего-навсего геометрическое изображение поля.

Остатки трипольской культуры

На сегодня в Буше раскопано 4 памятника археологии от ІІІ тыс. до н. е. в XII в. н. е. Над одним из раскопов было построено сооружение, которое повторяет трипольский стиль.

&quot;Место силы&quot;: таинственное село со скальным храмом привлекает тысячи туристовФото: Буша (busha.com.ua)

Также тут расположен музей, в котором хранятся остатки посуды, игрушек и других предметов быта трипольцев.

Остатки крепости

Мощная крепость в Буше была построена в XVI веке. Она имела шесть башен, связанных между собой подземными ходами. В каждой был пороховой склад. Крепость была взорвана по время освободительной войны 1648-1654 годов.

&quot;Место силы&quot;: таинственное село со скальным храмом привлекает тысячи туристовФото: Вид на село (amtour.com.ua)

По легенде, факел к бочкам с порохом поднесла Марьяна, вдова погибшего сотника Зависного, который руководил обороной Буши от поляков.

Она взорвала себя вместе с ребенком, что б не попасть в руки врагов. Сегодня от крепости осталась одна башня, переделанная в колокольню, и подвал.

Казацкое кладбище

Кладбище расположено на холме над крепостью. Могилы казаков датируются XVII-XVIII веками. Здесь можно увидеть множество каменных крестов старинных форм: с кругом посередине, в виде карты "треф". С этого места открывается лучший вид на село.

&quot;Место силы&quot;: таинственное село со скальным храмом привлекает тысячи туристовФото: Средневековое кладбище (busha.com.ua)

Гайдамацкий яр

Это каньйон реки Бушанки с нависающими скалами, пещерами и стремительной речкой. Каменные валуны имеют причудливые формы и носят странные названия – Гриб, Баран, Висячка.

По мистической легенде, тут когда-то жил великан. Название яр получил от гайдамак, которые прятались здесь во время Колиивщины. Теперь же он стал популярным местом для свадебных фотосессий.

&quot;Место силы&quot;: таинственное село со скальным храмом привлекает тысячи туристовФото: Гайдамацкий яр (we.org.ua)

Парк скульптур

Кроме исторических памятников, в Буше можно полюбоваться современными скульптурами. За 30 лет в Буше благодаря пленэрам появилось 200 каменных фигур.

Они в вольном порядке расположены по всей территории заповедника. Это самый большой парк скульптур в Украине и один из крупнейших в Европе.

Сколько стоит посещение?

Вход на территорию заповедника стоит 50 грн. для взрослых и 25 грн. для детей. Экскурсия - 200 гривен. Посещение "Скального храма" оплачивается отдельно - 100 грн.

Как добраться в Бушу?

Удобнее всего приезжать из Винницы, где от центрального автовокзала отправляется рейсовый автобус. Билет стоит 225 грн. Но поскольку автобус ходит не каждый день и количество мест ограниченно, билеты следует заранее заказывать по интернету.

Дорога из Винницы занимает примерно три часа. В столице также можно найти двухдневные туры выходного дня в Винницкую область. Один день в таких турах выделяют на осмотр Буши.

Турист может остановиться в частных усадьбах местных жителей. Номер на туристическом хуторе "Гайдамацька долина" стоит от 70 гривен. В частном пансионе "Волшебный уголок" - от 150 гривен.

Напомним, ранее мы писали, чем малоизвестный курорт под Одессой привлекает туристов.

Также сообщали, что известный исторический комплекс в Батурине открывается впервые во время карантина.

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