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Медленное восстановление. Цены за аренду жилья в Киеве упали почти на 40%

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 18:38
Медленное восстановление. Цены за аренду жилья в Киеве упали почти на 40% Фото: Недвижимость в Киеве (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Однако дешевых квартир по 20-30 тысяч долларов в продаже не будет, говорит эксперт

Сейчас рынок недвижимости находится на дне, но уже начал восстанавливаться. Если в марте практически никто не продавал и не покупал квартиры, то в мае рынок активизируется, хоть объем пока и небольшой.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на интервью маркетинг-директора ЛУН Дениса Судилковского для dev.ua.

По словам специалиста, восстановление вторичного рынка будет медленным, поскольку там выше латентность: люди, которые продают недвижимость, могут год подождать и не делать этого именно сейчас.

Положительным является то, что несколько недель назад в Украине открыли реестры. Это значит, что снова можно покупать и продавать готовое жилье. По словам эксперта, рынок аренды сбалансировался. На нем также уже можно работать.

"У нас есть несколько планов на следующие полтора года для того, чтобы понимать, как себя поведет рынок. Есть сценарий, когда рынок восстановится на 60%, и когда полностью восстановится. Но это поведенческая экономика. И люди думают о жилье, когда уверены в будущем. А сейчас будущее целиком зависит от успехов ВСУ", — отмечает Денис Судликовский.

Он констатирует, что сейчас люди действительно постепенно возвращаются в Киев. Между тем официальные учреждения просят делать это не так быстро, поскольку инфраструктура города восстановилась еще не в полной мере.

"50% от довоенного рынка — это количество людей, которые ищут жилье. Цена на аренду в среднем на рынке упала на 38% в гривне", — говорит он.

Киев сейчас отстает от западных регионов по темпам восстановления. Во Львове, например, уже 79% новостроек продолжили строительство. В Киеве — только 17% говорит Судликовский.

Эксперт объясняет это пониманием того, что война не завершилась, и столица Украины все же может оказаться в опасности. Вероятность низкая, но она все же остается.

"Даже в Одессе, которая ближе к боевым действиям на текущий момент, уже более половины жилых комплексов вновь строятся", — приводит он пример.

При этом эксперт ЛУН констатирует, что "никакого чуда в виде квартир на продажу в Киеве за 20-30 тысяч долларов не будет".

Напомним, ранее мы писали, как продать квартиру в случае утери документов на жилье.

Между тем во время войны в Украине цены за аренду жилья в Киеве продолжают снижаться.

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