В погоне за теплом: самые красивые природные парки Украины для осенних прогулок

Хотя начало октября и испортило настроение любителям отдыха на природе, синоптики все же обещают немало солнечных дней в течение этого месяца. Да и температура обещает быть комфортной, иногда - до целых 20 градусов осеннего тепла.

Так что в такую погоду стоит на целый день отправиться туда, где можно поймать бабье лето за золотистую косу.

Идеальные места для этого – природные парки. Я составила свой личный рейтинг таких локаций, расположенных неподалеку от Киева.

На третьем месте – Межреченский. Этот региональный ландшафтный парк, основанный в 2002 году, является крупнейшим в Украине (с его более чем 100 тысячами гектаров) и располагается в Черниговской области.

Это преимущественно дремучие леса, болота и пески. Конечно, есть реки и озера, потому и название парк получил из-за своего расположения в междуречье Днепра и Десны.

Фото: Межреченский парк (из личного архива)

Но не пугайтесь: это не такое дикое место, как может показаться.

Езжайте до центральной усадьбы, расположившейся в селе Отрохи Козелецкого района: оттуда расходятся размеченные маршруты, да и экскурсовода можно нанять.

Фото: По тропам Межреченского парка (из личного архива)

На втором месте - национальный природный парк и бывшая государственная резиденция "Залесье", где некогда охотились советские генсеки, да и украинские президенты отметились.

15 тысяч гектаров живописных лесов на левобережье Десны огорожены забором, а большая часть территории парка принадлежит Киевской области.

Фото: Нацпарк и бывшая государственная резиденция "Залесье" (РБК-Украина)

Парк из охотничьих угодий был создан не так давно – в 2009 году. Стоит позвонить заранее и записаться, поскольку пройти на территорию можно только с экскурсоводом.

Кроме увлекательной прогулки по лесу, посещения озер и поляны, где шумно праздновал день рождения Янукович, стоит зайти в местный музей природоведения и посмотреть охотничьи домики, один из которых несколько напоминает хонку Януковича в "Межигорье".

Парк "Бремицкое"

И вот та локация, которой я отдала первое место своего рейтинга! Недавно в Украине появился парк природы, который называют "Асканией-Новой" Черниговщины. Это парк "Беремицкое", который находится в 10 километрах от городка Остер.

Но я, как человек, который бывал и в Аскании, и в парке природы "Беремицкое", уверяю вас, что любители громких метафор ошиблись. Аскания – это Аскания, а "Беремицкое" - это "Беремицкое". Они совсем разные, из общего у них – огороженная большая территория и животные, большинство из которых живут вне вольеров, практически диким жизнью.

Фото: Подвесной мост через овраг (из личного архива)

Процесс создания природного парка начался в 2014 году, а для туристов его открыли в октябре 2017-го. Но за три года этот объект еще не стал очень "раскрученным": я о нем не слышала абсолютно ничего вплоть до тех пор, пока, возвращаясь из Остра в Киев, с дороги не увидела очень высокую деревянную смотровую башню, которая рельефно выделялась на фоне вечернего неба.

Взяв буклет у охранника и забравшись с его разрешения на башню, я получила стопроцентную уверенность в том, что следующие мои выходные будут посвящены именно этому невероятному парку.

Фото: Смотровая башня (из личного архива)

Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять, что европейский подход к обустройству таких природоохранных объектов и одновременно парков, готовых развлечь ныне привередливого туриста, наконец, "докатился" до Украины.

Идеальный баланс дикой природы и цивилизации – это парк "Беремицкое"

Солидный кусок земли Северщины размером около 500 га населяют дикие животные и птицы, которые издавна обитали на здешних территориях: польские лошадки, олени, лоси, лани, косули, лисы, зайцы, совы, орланы, цапли и другие.

Хотя парк обнесен забором, вы этого не почувствуете. Я, имея цель дойти до конца парка и таким образом увидев все, так устала, что решила пойти обратно, отложив "покорение дальнего забора" на то посещение, когда я возьму в аренду велосипед.

Фото: Лошади прогуливаются по парку (из личного архива)

Но, прежде чем пойти знакомиться с "дикой" частью парка, зайдите в его административную часть. Там, помимо собственно административных зданий, расположены конюшня, музей диких котов и мини-зоопарк.

Почему в такой последовательности?

Просто эта часть парка работает с 10:00 до 17:00 (а с 1 октября по 30 апреля - до 16:00), поэтому до закрытия надо успеть покататься на лошади или пони, заказать карету или дилижанс, прогуляться по мини-зоопарку, заселеному животными. А в музее диких котов узнать из лекции что-то новенькое о кошачьих и посмотреть на рысей и лесных котов, очень похожих на домашних котиков, но больших в размерах. К тому же, они не отзываются на "кис-кис" и имеют независимую натуру.

А еще здесь в вольерах проходят реабилитацию двое лосей, поэтому можно рассмотреть этих лесных великанов вблизи.

Фото: Ворота в парк (из личного архива)

Перед тем, как отправиться на прогулку по экотропе, где вас ждут дикие животные, советую подкрепиться. Ведь прогулка будет длинной и интересной: на карту нанесено три маршрута – от 2 до 3,5 км, а еще есть огромная территория вне маршрутов.

Поэтому стоит сытно пообедать, чтобы хватило на все сил. На территории парка есть кафе, но можно взять еду из дома и поесть за столиком: администрация не против. А вот устраивать пикники в "дикой" части парка строго запрещено!

Фото: Домик с террасой (из личного архива)

Набравшись сил, отправляйтесь по экотропе (летом маршрут открыт с 10:00 до 20:00, а зимой – до 16:00) – своими двумя или на велосипеде (цены на аренду стартуют от 150 грн.).

Здесь, кроме диких животных, вас ждут величественный лес, просторные поляны, подвесные мостики над оврагами, озера, каменные бабы, городище древних славян и многое другое.

Важно! К животным не рекомендуется подходить ближе чем на 25 метров.

Если нанесенных на карту маршрутов вам будет мало, идите дальше, чтобы увидеть огромный и волшебный березовый гай, настоящие борти (самые простые улики - ред.), с помощью которых собирали мед наши предки еще до эпохи Киевской Руси. А где-то там, подальше от людских глаз, бродят табуны лошадей с лошатами.

Видео: Парк "Бремицкое" - идеальное место для фотосессий (Youtube.com/Непопсовая Ukraine)

Вам мало одного дня?

Оставайтесь на ночь в домике с террасой (в среднем 1400 грн за сутки). Есть и более дешевый вариант – кемпинг (можно арендовать палатку или взять свою, тогда вообще получится суперэкономия). Возле кемпинга есть душ, туалет и столовая, поэтому полностью дикими условия не будут.

Устроить пикник – запросто! На одной из двух уютных полян можете арендовать беседку с камином, мангалом, шампурами или решеткой – от 150 грн/день. А для деловых людей здесь есть современный конференц-зал. Чтобы посещение парка природы было максимально познавательным, закажите услуги экскурсовода или возьмите аудиогид.

И еще один важный совет: когда поедете в парк природы "Беремицкое", посетите Юрьеву божницу в Остре и собор Рождества Богородицы в Козельце, это совсем рядом.

Об этих невероятных жемчужинах украинского исторического "ожерелья" читайте в следующих моих публикациях.

Напомним, ранее мы писали о безопасном маршруте, которым можно добраться на скалу Костел в Карпатах.

Также сообщалось, где в Украине увидеть старинную крепость, не выезжая за границу.