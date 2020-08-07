Острова посреди Днепра и камерная пещера: лучшие локации для уикенда на Киевщине

Что посмотреть в Киеве и области, если вы остались в столице на выходных
Куда поехать за новыми впечатлениями недалеко Киева? Это, вероятно один из самых популярных вопросов сезона от столичных туристов. Телеведущая и блогер Валерия Микульская нашла недалеко от города пустыню, горы, пещеру и даже острова.
Увлекательные природные локации региона Валерия вместе с командой показала в новом ролике TourDeUkraine.
И вдруг вы уже скучаете в первые дни последнего месяца лета, а ваш отпуск не состоится, специально для РБК-Украина Валерия детально рассказала о местах, которые недавно посетила сама. Она напоминает, что Киевская область – просто фантастическая, а прекрасное – всегда рядом, в каждом регионе нашей красивой страны.
Видео: Новый ролик проекта TourDeUkraine о Киеве и области (youtube.com/Tour de ukraine)
Далее – прямая речь Валерии.
Пустыня, пещеры, горы, острова. Не верите?
Так, чтобы ехать недалеко, непременно на свежем воздухе и обязательно впечатляюще. Это, пожалуй, самый точный список предпочтений от столичных туристов в нынешнем сезоне.
Ежедневно направляя друзей и подписчиков в ближние Житомирскую, Черниговскую и Черкасскую области, я невольно задумалась о том, что, странствуя по нашей большой стране, как-то невольно обделила вниманием Киевщину. Вернее - ее природные красоты.
Собственно исправить это с командой Tour De Ukraine мы решили в ближайшие выходные. И нашли на карте области все, чего только душа путешественника требует. Пустыня, пещеры, горы, острова. Не верите? Тогда читайте, смотрите и - поехали.
Пустыня – “Киевская Сахара”
Итак, чтобы срочно почувствовать себя бедуином, вовсе не требуется лететь на ближайшем чартере в Египет или другие песчаные районы мира. Киевлянам достаточно прыгнуть в метро или маршрутку и добраться до спального района Позняки. На его окраине уже 40 лет как ветер гуляет по песочным барханам.
Надо сказать, что “Киевская Сахара” открылась нам не с первого раза. Аборигенов из других районов, прибывающих сюда за пустынными впечатлениями, с толку сразу сбивает строительный забор, которым обнесена часть массива.
Но со второго раза мы зашли далее, и спустя 10 минут, пробравшись сквозь небольшой дикий оазис на пути, узрели таки столичную пустыню. Эти песчаные дюны образовались на окраине Позняков совсем не естественно: песок в 80-тых годах намыли в ближайших озерах, частично их осушив. В общем-то так происходило не единожды в разных частях Киева.
Но, опустив всю строительную и геологическую историю и оглядев большущую “песочницу” глазом бывалого туриста, скажу так: “Во-первых, это красиво!”. Пустынные барханы дают ощущение одиночества и отстраненности от будничной суеты.
Здесь достаточно зелени, и есть где спрятаться от солнца. А круче всего, что в поисках водоема вам не придется блуждать до изнеможения. Ведь эту песчаную территорию обнимают два разлогих и чистых озера, полных рыбы, судя по количеству рыбаков на уютных берегах. Отличное место, чтобы “зарыть в песок” все суетливые мысли трудовой недели.
Самая большая "дикая" пещера Киевской области
А если уж прохлады в тени пустынных оазисов вам окажется мало, то направляйтесь в Киево-Святошинский район, ориентир - село Ходосовка. Многим это место знакомо. Прямо над селом возвышается Планерная гора, эдакий аэродром столичных парапланеристов.
Но мы двинулись дальше, в лесную чащу, на поиски самой большой "дикой" пещеры Киевской области. Да-да, не монашескими туннелями едиными может впечатлить Киевская область. В лесу на окраине Ходосовки расположена пещера “Геонавт”.
Я и в кадре подписчиков предупредила, и вам скажу, что найти ее не каждому удается, а с первого раза - так это и вовсе удача. И нашей команде при наличии точной геолокации (точные координаты я указала в видео блоге, непременно запишите) пришлось здорово поблудить, километра так полтора туда да обратно.
Фото: Пещера “Геонавт” - одна из труднодоступных, ведь расположена на высоте пяти метров от основания холма (Виталий Зубрицкий)
Но поиски увенчались успехом. Пещера “Геонавт” - довольно камерная в сравнении с подземельями, что мне уже довелось посетить. Но однозначно - одна из труднодоступных, ведь расположена на высоте пяти метров от основания холма.
Словом, без смелости, цепкости и одежды, которую не жаль измарать, никак. Но внутри этой лесовой (это глиняно-земляная порода) дыры вас ждут яркие впечатления. Парадный холл пещеры - просторный и рельефный, спелеологи насчитали ориентировочно 60 квадратных метров.
Конечно, она усеяна нелепыми надписями типа – “здесь был” и обязательно “когда был”. Но в целом это не нарушает атмосферу. При желании здесь можно даже заночевать, но учтите, что температура внутри - градусов 15, не больше.
От главного зала отходят еще два небольших ответвления. Захотите исследовать - будьте аккуратны. И непременно расскажите кому-то, что направляетесь сюда. Ведь, напомню, "пещера" это дикая.
Горы - “Васильковские Карпаты”
Из этой большой дыры в глинистом холме мы направились в горы. Да-да, и совсем не лысые, если вы о них подумали. А очень даже живые и даже реликтовые.
Всего в километрах 10-ти неподалеку от села Велика Бугаївка находится самая живописная часть ландшафтного заказника “Васильковские Карпаты”. Горы эти растут из глубины старого полевого яра.
Не слишком высокие, метров до 10-ти, но составляющие живописнейшую картину. Не особенно длинный, но усеянный такими вот пышно-зелеными пирамидами каньон разрезает фермерские поля.
С высоты походит на разломанный свежий пирог.
Внутри этого и других яров "Васильковских Карпат" сохранилась реликтовая растительность, ведь эти земли ввиду их прекрасной, но неудобной для сельских работ формы, никогда не распахивали.
Поэтому добро пожаловать в каньон как минимум древнерусского периода. Чудесное место для фотосетов и просто для того, чтобы насладиться яркими картинами, которые здесь рисует разнотравие.
Острова и заказник прямо на воде
Я никогда не могла определиться - горы или море, да и кроме них в Украине же такой богатый выбор интересных мест. Но в Киевской области можно не выбирать, а попросту соединить всё в одном выходном турне.
Нет, к Киевскому морю я вас не стану приглашать, туда вы и сами доедете, а направлю немного дальше, к райским островам посреди одного из самых широких разливов бассейна Днепра.
Многие слыхали, но мало кто доезжал до небольшого городка Ржищев немного дальше Обухова. Этот живописное местечко стоит на берегу Каневского водохранилища и в непосредственной близости от “Бориспольских островов”.
Заказник на воде состоит из десятка разнообразных островов. Лесистые, с болотными Амазонистыми заводями, полями лилий! Советую посетить, пожалуй, самый колоритный песчаный остров. Так называемый “Остров ведьм” или “Лысую гору”, а еще, конечно, заехать к знаменитой затонувшей, хотя на самом деле чудом уцелевшей Свято-Покровской церкви на воде.
Часовая экскурсия на большом судне в этом сезоне ориентировочно обойдётся 150 гривен с человека. За аренду небольшого катерка с водителем придётся выложить 500-600 гривен. Организовать водную экскурсию или попросту арендовать лодку в Ржищеве не сложно.
Вам всего-то необходимо добраться до центрального пляжа. Оттуда в сезон регулярно отчаливают водные такси и туристические катера. Это приключение на быстром ходу в широкой акватории у нас с Tour De Ukraine было незабываемым.
Непременно повторите этот маршрут уже в будущие выходные!
Напомним, ранее мы писали о том, подорожал ли этим летом отдых в Трускавце во время карантина.
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