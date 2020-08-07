Острова посреди Днепра и камерная пещера: лучшие локации для уикенда на Киевщине

Куда поехать за новыми впечатлениями недалеко Киева? Это, вероятно один из самых популярных вопросов сезона от столичных туристов. Телеведущая и блогер Валерия Микульская нашла недалеко от города пустыню, горы, пещеру и даже острова.

Увлекательные природные локации региона Валерия вместе с командой показала в новом ролике TourDeUkraine.

И вдруг вы уже скучаете в первые дни последнего месяца лета, а ваш отпуск не состоится, специально для РБК-Украина Валерия детально рассказала о местах, которые недавно посетила сама. Она напоминает, что Киевская область – просто фантастическая, а прекрасное – всегда рядом, в каждом регионе нашей красивой страны.

Видео: Новый ролик проекта TourDeUkraine о Киеве и области (youtube.com/Tour de ukraine)

Далее – прямая речь Валерии.

Пустыня, пещеры, горы, острова. Не верите?

Так, чтобы ехать недалеко, непременно на свежем воздухе и обязательно впечатляюще. Это, пожалуй, самый точный список предпочтений от столичных туристов в нынешнем сезоне.

Ежедневно направляя друзей и подписчиков в ближние Житомирскую, Черниговскую и Черкасскую области, я невольно задумалась о том, что, странствуя по нашей большой стране, как-то невольно обделила вниманием Киевщину. Вернее - ее природные красоты.

Фото: Валерия Микульская (Виталий Зубрицкий)

Собственно исправить это с командой Tour De Ukraine мы решили в ближайшие выходные. И нашли на карте области все, чего только душа путешественника требует. Пустыня, пещеры, горы, острова. Не верите? Тогда читайте, смотрите и - поехали.

Пустыня – “Киевская Сахара”

Итак, чтобы срочно почувствовать себя бедуином, вовсе не требуется лететь на ближайшем чартере в Египет или другие песчаные районы мира. Киевлянам достаточно прыгнуть в метро или маршрутку и добраться до спального района Позняки. На его окраине уже 40 лет как ветер гуляет по песочным барханам.

Надо сказать, что “Киевская Сахара” открылась нам не с первого раза. Аборигенов из других районов, прибывающих сюда за пустынными впечатлениями, с толку сразу сбивает строительный забор, которым обнесена часть массива.

Фото: Пустыня в спальном районе столицы (Виталий Зубрицкий)

Но со второго раза мы зашли далее, и спустя 10 минут, пробравшись сквозь небольшой дикий оазис на пути, узрели таки столичную пустыню. Эти песчаные дюны образовались на окраине Позняков совсем не естественно: песок в 80-тых годах намыли в ближайших озерах, частично их осушив. В общем-то так происходило не единожды в разных частях Киева.

Но, опустив всю строительную и геологическую историю и оглядев большущую “песочницу” глазом бывалого туриста, скажу так: “Во-первых, это красиво!”. Пустынные барханы дают ощущение одиночества и отстраненности от будничной суеты.

Фото: Песок в 80-тых годах намыли в ближайших озерах, частично их осушив (Виталий Зубрицкий)

Здесь достаточно зелени, и есть где спрятаться от солнца. А круче всего, что в поисках водоема вам не придется блуждать до изнеможения. Ведь эту песчаную территорию обнимают два разлогих и чистых озера, полных рыбы, судя по количеству рыбаков на уютных берегах. Отличное место, чтобы “зарыть в песок” все суетливые мысли трудовой недели.

Самая большая "дикая" пещера Киевской области

А если уж прохлады в тени пустынных оазисов вам окажется мало, то направляйтесь в Киево-Святошинский район, ориентир - село Ходосовка. Многим это место знакомо. Прямо над селом возвышается Планерная гора, эдакий аэродром столичных парапланеристов.

Но мы двинулись дальше, в лесную чащу, на поиски самой большой "дикой" пещеры Киевской области. Да-да, не монашескими туннелями едиными может впечатлить Киевская область. В лесу на окраине Ходосовки расположена пещера “Геонавт”.

Я и в кадре подписчиков предупредила, и вам скажу, что найти ее не каждому удается, а с первого раза - так это и вовсе удача. И нашей команде при наличии точной геолокации (точные координаты я указала в видео блоге, непременно запишите) пришлось здорово поблудить, километра так полтора туда да обратно.

Фото: Пещера “Геонавт” - одна из труднодоступных, ведь расположена на высоте пяти метров от основания холма (Виталий Зубрицкий)

Но поиски увенчались успехом. Пещера “Геонавт” - довольно камерная в сравнении с подземельями, что мне уже довелось посетить. Но однозначно - одна из труднодоступных, ведь расположена на высоте пяти метров от основания холма.

Словом, без смелости, цепкости и одежды, которую не жаль измарать, никак. Но внутри этой лесовой (это глиняно-земляная порода) дыры вас ждут яркие впечатления. Парадный холл пещеры - просторный и рельефный, спелеологи насчитали ориентировочно 60 квадратных метров.

Фото: Пещера “Геонавт” - довольно камерная в сравнении с некоторыми подземельями (Виталий Зубрицкий)

Конечно, она усеяна нелепыми надписями типа – “здесь был” и обязательно “когда был”. Но в целом это не нарушает атмосферу. При желании здесь можно даже заночевать, но учтите, что температура внутри - градусов 15, не больше.

От главного зала отходят еще два небольших ответвления. Захотите исследовать - будьте аккуратны. И непременно расскажите кому-то, что направляетесь сюда. Ведь, напомню, "пещера" это дикая.

Горы - “Васильковские Карпаты”

Из этой большой дыры в глинистом холме мы направились в горы. Да-да, и совсем не лысые, если вы о них подумали. А очень даже живые и даже реликтовые.

Всего в километрах 10-ти неподалеку от села Велика Бугаївка находится самая живописная часть ландшафтного заказника “Васильковские Карпаты”. Горы эти растут из глубины старого полевого яра.

Фото: Горы выходят из глубины старого полевого яра (Виталий Зубрицкий)

Не слишком высокие, метров до 10-ти, но составляющие живописнейшую картину. Не особенно длинный, но усеянный такими вот пышно-зелеными пирамидами каньон разрезает фермерские поля.

С высоты походит на разломанный свежий пирог.

Фото: Невероятные “Васильковские Карпаты” (Виталий Зубрицкий)

Внутри этого и других яров "Васильковских Карпат" сохранилась реликтовая растительность, ведь эти земли ввиду их прекрасной, но неудобной для сельских работ формы, никогда не распахивали.

Поэтому добро пожаловать в каньон как минимум древнерусского периода. Чудесное место для фотосетов и просто для того, чтобы насладиться яркими картинами, которые здесь рисует разнотравие.

Острова и заказник прямо на воде

Я никогда не могла определиться - горы или море, да и кроме них в Украине же такой богатый выбор интересных мест. Но в Киевской области можно не выбирать, а попросту соединить всё в одном выходном турне.

Нет, к Киевскому морю я вас не стану приглашать, туда вы и сами доедете, а направлю немного дальше, к райским островам посреди одного из самых широких разливов бассейна Днепра.

Фото: Пейзажи невероятной красоты (Виталий Зубрицкий)

Многие слыхали, но мало кто доезжал до небольшого городка Ржищев немного дальше Обухова. Этот живописное местечко стоит на берегу Каневского водохранилища и в непосредственной близости от “Бориспольских островов”.

Заказник на воде состоит из десятка разнообразных островов. Лесистые, с болотными Амазонистыми заводями, полями лилий! Советую посетить, пожалуй, самый колоритный песчаный остров. Так называемый “Остров ведьм” или “Лысую гору”, а еще, конечно, заехать к знаменитой затонувшей, хотя на самом деле чудом уцелевшей Свято-Покровской церкви на воде.

Фото: Уникальные острова на Киевщине (Виталий Зубрицкий)

Часовая экскурсия на большом судне в этом сезоне ориентировочно обойдётся 150 гривен с человека. За аренду небольшого катерка с водителем придётся выложить 500-600 гривен. Организовать водную экскурсию или попросту арендовать лодку в Ржищеве не сложно.

Вам всего-то необходимо добраться до центрального пляжа. Оттуда в сезон регулярно отчаливают водные такси и туристические катера. Это приключение на быстром ходу в широкой акватории у нас с Tour De Ukraine было незабываемым.

Непременно повторите этот маршрут уже в будущие выходные!

Напомним, ранее мы писали о том, подорожал ли этим летом отдых в Трускавце во время карантина.

Также рекомендуем почитать о том, как Кривой Рог удивляет туристов индустриальной экзотикой.