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"Изюминка" Украины: самая длинная в мире гипсовая пещера поражает подземными озерами

Пятница 31 июля 2020 12:26
"Изюминка" Украины: самая длинная в мире гипсовая пещера поражает подземными озерами
Фото: Оптимистическая пещера (facebook.com/Cave.Optimistic)
Автор: Катерина Гончарова

Кристаллы гипса и подземные галереи на глубине 20 метров

Необязательно ехать в далекие страны, чтобы увидеть пещеры, словно из фильмов. Одна из самых красивых пещер мира располагается в Украине. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера, как самая длинная в Евразии и пятая по длине среди пещер планеты.

Расположена она недалеко от села Королевка Борщевского района на Тернопольщине.

Пещера была найдена случайно. В 1965 году, когда ученые исследовали пещеру Ветровая неподалеку, местные ребята показали спелеологам ручей, который исчезал под землей. Ученые заинтересовались этим местом, но провести раскопки тогда не удалось.

&quot;Изюминка&quot; Украины: самая длинная в мире гипсовая пещера поражает подземными озерамиФото: Оптимистическая пещера (tourclub.com.ua)

Однако исследователи вернулись на это место через год и открыли пещеру. Они ожидали, что ее длина составляет не более трех километров.

Но по состоянию на сейчас установлено, что суммарная длина ходов в ней составляет более 260 километров, а вся ее площадь достигает 2 гектаров. Ходы залегают на глубине около 20 метров от поверхности.

Гипсовая пещера с подземными озерами и "кристаллами" на стенах

Исследователей, которые изучали пещеру, коллеги прозвали "оптимистами". Ведь многие не верили, что исследовать пещеру можно так быстро. Но ученые не сдавались, и сейчас в Украине есть интересный туристический объект, который ежегодно посещает много туристов. Однако пещера не изучена до конца, и некоторые ее курочки еще предстоит открыть ученым.

Пещера состоит из 15 районов, которые объединены между собой одним или несколькими ходами.

Самыми красивыми галереями считаются: Караганда, Золотой Полоз, Млечный Путь. А самым красивым районом считается "Заозерный".

&quot;Изюминка&quot; Украины: самая длинная в мире гипсовая пещера поражает подземными озерамиФото: Здесь туристов ждут грандиозные залы и разноцветные стены, покрытые "кристаллами" (dzerkalo.media)

Но чтобы к нему добраться, нужно преодолеть около 5 километров пешком, поэтому такой поход считают подходящим для выносливых путешественников.

В пещере также есть подземные озера с очень необычными названиями - Частица Бога Мечта, Пятиугольное, Пермское, Фрике и другие. Также здесь есть природное чудо – скопления кристаллов гипса, которые называют "пещерным снегом".

Кстати, здесь не всегда удается идти в полный рост, а еще нужно преодолеть большой завал в зале "Аква-Вита". Но смельчаков, которые сюда доберутся, ждут грандиозные залы и разноцветные стены, покрытые "кристаллами".

Посетить пещеру можно, заказав экскурсию. Есть разные туры по сложности: простой длится всего пару часов, "средний" - около четырех часов. Также есть экстремальные туры, которые могут длиться гораздо дольше. Цены за экскурсии стартуют от 500 гривен.

Больше смотрите в видео:

Оптимистическая пещера

Оптимистическая пещера считается самой длинной гипсовой пещерой в мире!

Опубликовано РБК-Украина Пятница, 31 июля 2020 г.

Видео: Пещера Оптимистическая (facebook.com/РБК-Україна)

Открываем Украину вместе!

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