Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнуть

Ирина Журавель – путешественница и блогер, которая открывает малоизвестные места Украины. Она называет себя свободным путешественником и "цифровым кочевником".

"В сентябре 2011 года было мое первое самостоятельное путешествие по Польше. И с того времени мои ноги и мысли не могут остановиться", - говорит она.

Блогер рассказывает своим подписчикам о необычных, интересных и малоизвестных местах, лайфхаках и полезных сайтах для путешествий, делает фото памятников архитектуры и ландшафтов, увидеть которые наведывается не так много людей.

"Я всегда стараюсь всегда посещать малоизвестные места, которые не входят в маршруты "массового" туризма", - говорит Ирина.

По просьбе РБК-Украина блогер рассказывает об одном из таких маршрутов по Львовской области, который она протестировала сама.

Маршрут ее путешествия состоял из посещения малоизвестных руин замков и костелов, которые хоть и находятся в не очень хорошем состоянии, но способны удивить даже бывалого туриста.

Село Оброшино, село Годовица, село Навария.

Фото: "Сочетание зелени и полуразрушенных камней создает уникальную атмосферу" - Ирина Журавель (из личного архива)

Такой маршрут можно посетить за день, если вы располагаете личным транспортом, ведь не везде между селами есть транспортное сообщение. А если оно и есть, то порой приходится долго ждать автобус.

"Сочетание зелени и полуразрушенных камней создает уникальную атмосферу"

Увидеть архитектурные изюминки этих трех сел точно стоит тем, кто хочет открыть для себя малоизвестные интересные места, где нет множества туристов, говорит Ирина Журавель.

"Архитектурные строения, которые располагаются по этому маршруту, сохранили целостность своего образа. Это не тотальные руины: в этих зданиях четко узнаются и дворец, и церковь, и костел. Просто им мало кто уделяет внимание. За этими сооружениями своими силами следят разве что местные жители. Но нет каких-то серьезных попыток сделать из этих мест туристические точки", - поясняет она.

Фото: Сюда стоит ехать тем, кто хочет открыть для себя малоизвестные интересные места, где нет множества туристов - блогер (из личного архива)

Важный нюанс. Туристам стоит помнить, что внутрь этих объектов не стоит заходить по соображениям безопасности. Во-первых, это незаконно, подчеркивает блогер. А во-вторых, никогда не знаешь, в каком месте прогнил пол. В то же время совершенно свободно гулять на территории вокруг этих объектов.

Почему стоит увидеть эти места?

"По этому маршруту стоит поехать, чтобы увидеть, как сосуществуют природа и архитектура. Дворец архиепископов и костел святого Николая стоят полуразрушенными посреди природных территорий. Это архитектура в условиях дикой природы. При посещении этих мест видно, как природа уже "захватила" себе стены зданий. Сочетание зелени и полуразрушенных камней создает уникальную атмосферу. Во Львовской области – огромное количество подобных мест. Во время планирования следующей поездки я нашла их около шестидесяти! В основном это костелы, дворцы королей, бастионы и замки", - рассказывает Ирина Журавель.

Село Оброшино: Дворец архиепископов – усадьба эпохи барокко

Первый пункт маршрута - село Оброшино Пустомытовского района Львовской области. Здесь находится выдающийся образец загородной усадьбы эпохи барокко – Дворец архиепископов.

"В центре села расположился очень милый и просторный дендропарк, на территории которого стоит барокковый палац архиепископов", - рассказывает блогер.

Фото: Это сооружение считают одним из лучших примеров такой архитектуры во всей Украине (из личного архива)

Он был построен по проекту Юзефа Фонтаны в 1730-х годах из кирпича. Многим туристам он напоминает дворец Белинских в Варшаве, возведенный по проекту этого же архитектора.

Дворец в Оброшино – двухэтажный. Парадные ворота украшают скульптуры в стиле рококо. Это сооружение считают одним из лучших примеров такой архитектуры во всей Украине.

Фото: Выдающийся образец загородной усадьбы эпохи барокко – Дворец архиепископов (из личного архива)

"Лицевая часть палаца отреставрирована. Там нас встречают скульптуры в стиле рококо на воротах, небольшая часовня, бюст Ивана Франко, небольшой сквер и главный вход в палац (сейчас закрыт). Но все самое интересное и впечатляющее, как по мне, с задней стороны. Да, тут, увы, палац в заброшенном состоянии, эту часть не реставрировали. Но какие же тут красивые детали: витиеватые колонны, лепка, плющ, что обвил всю стену. Ступени палаца ведут в парк, где раскинулись зеленые поляны", - говорит Ирина Журавель.

Фото: Зеленая зона неподалеку от Дворца (из личного архива)

Дендропарк - популярное место отдыха, как местных, так и приезжих туристов с семьями.

Также тут есть зверинец, в котором живет около 10-15 оленей и несколько уток. Вход на территорию свободный, и насладиться отдыхом и прохладой может любой желающий, добавляет она.

Село Годовица с древним римо-католическим костелом

Второй пункт на карте маршрута - село Годовица. Оно тоже находится в Пустомытовском районе Львовской области. Здесь располагается Костел Всех Святых, построенный в 1751-58 годах.

Годовица известна с 1371 года. В 1405 году она получила Магдебургское право – это является свидетельством того, что в то время поселение было городом. Римо-католический приход в Годовице был возведен примерно в конце XV века, сообщается на сайте "Україна Інкогніта".

Фото: Увы, внутри и крыша собора полностью разрушены (facebook.com/pg/Покинуті-костели)

Когда здесь построили первый костел - неизвестно. В 1618 - 1621 годах храм разрушен татарами, а в 1631 году его отстроили. Наверное, страдал костел и от набегов казаков, ведь освятили новый храм только в 1685 году. Но и тот храм служил недолго. Однако его часть дошла и до наших дней - каменный картуш, венчающий сегодняшний костел.

"Тут остался только фасад. Увы, внутри и крыша собора полностью разрушены. Но какой же он красивый и массивный", - рассказывает Ирина Журавель.

Интересно, что даже не смотря на полуразрушенное состояние костела, в нем еще проходят службы.

Фото: Руины костела находятся у озера, на которое приезжают отдыхать львовяне и местные (из личного архива)

"По воскресеньям в 15.00 костел специально открывают, и в передней части этого храма проводят небольшую службу. Руины костела находятся у озера, на которое приезжают отдыхать львовяне и местные", - говорит блогер.

Фото: Эмблема иезуитов на фасаде костела (facebook.com/Покинуті-костели)

"Все эти места - это не организованные туристические точки. Там нет входных билетов, и посетить может любой желающий. Это прекрасные примеры остатков польской и австро-венгерской эпохи на территории Украины", - отмечает она.

Село Навария и храм Святого Валентина

"Село Навария расположено в 16 километрах от Львова. Тут есть костел святого Валентина 1645 года. На этом месте ещё в начале 1600-х был древний деревянный костел, который уничтожили татары. Сейчас это массивное мурованное здание", - поясняет тревел-блогер.

Поговаривают, внутри есть мощи самого Валентина и подземные ходы. А совсем недалеко в этом же селе есть озеро Навария - еще одно место, куда съезжаются отдыхать летом местные и львовяне.

Как туристу искать такие малоизвестные места, если их нет в путеводителях?

Ирина Журавель говорит, что она сама обычно ищет подобные архитектурные "жемчужины" на бесплатной карте Maps.me, которая доступна и офлайн без соединения с интернетом, если предварительно скачать карту того или иного региона.

"Подобные места можно искать по ключевым словам "замок", "дворец" и так далее. То есть стоит искать не конкретный замок, а все замки, которые есть в округе. Я приближаю их изображение на карте и смотрю, какие из примеров архитектуры остались в более-менее хорошем состоянии, чтобы сделать там фотографии и показать этом место моим читателям", - делится она.

Фото: Село Навария и храм Святого Валентина (из личного архива)

В поиске малоизвестных мест немалую роль также играет Instagram с хештегами и геотегами. Также стоит искать информацию в тематических пабликах в соцсетях.

"К примеру, в Facebook есть очень хороший паблик Ukraine Is, в котором часто публикуют множество фотографий малоизвестных мест в Украине. Их стоит сохранять себе в подборки, чтобы в какой-то из выходных дней проехаться и посмотреть их", - резюмирует Ирина Журавель.

Больше почитать о местах и найти идеи для поездок можно у Ирины на странице.

Напомним, ранее мы писали об интересном маршруте выходного дня по Киевской области, который может вас удивить.

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