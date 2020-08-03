ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнуть

Понедельник 03 августа 2020 07:51
Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнуть
Фото: Костел в селе Годавица (facebook.com/Покинуті-костели)
Автор: Катерина Гончарова

Три уникальных села Львовщины, куда можно поехать на выходных

Ирина Журавель – путешественница и блогер, которая открывает малоизвестные места Украины. Она называет себя свободным путешественником и "цифровым кочевником".

"В сентябре 2011 года было мое первое самостоятельное путешествие по Польше. И с того времени мои ноги и мысли не могут остановиться", - говорит она.

Блогер рассказывает своим подписчикам о необычных, интересных и малоизвестных местах, лайфхаках и полезных сайтах для путешествий, делает фото памятников архитектуры и ландшафтов, увидеть которые наведывается не так много людей.

"Я всегда стараюсь всегда посещать малоизвестные места, которые не входят в маршруты "массового" туризма", - говорит Ирина.

По просьбе РБК-Украина блогер рассказывает об одном из таких маршрутов по Львовской области, который она протестировала сама.

Маршрут ее путешествия состоял из посещения малоизвестных руин замков и костелов, которые хоть и находятся в не очень хорошем состоянии, но способны удивить даже бывалого туриста.

Село Оброшино, село Годовица, село Навария.

Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнутьФото: "Сочетание зелени и полуразрушенных камней создает уникальную атмосферу" - Ирина Журавель (из личного архива)

Такой маршрут можно посетить за день, если вы располагаете личным транспортом, ведь не везде между селами есть транспортное сообщение. А если оно и есть, то порой приходится долго ждать автобус.

"Сочетание зелени и полуразрушенных камней создает уникальную атмосферу"

Увидеть архитектурные изюминки этих трех сел точно стоит тем, кто хочет открыть для себя малоизвестные интересные места, где нет множества туристов, говорит Ирина Журавель.

"Архитектурные строения, которые располагаются по этому маршруту, сохранили целостность своего образа. Это не тотальные руины: в этих зданиях четко узнаются и дворец, и церковь, и костел. Просто им мало кто уделяет внимание. За этими сооружениями своими силами следят разве что местные жители. Но нет каких-то серьезных попыток сделать из этих мест туристические точки", - поясняет она.

Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнутьФото: Сюда стоит ехать тем, кто хочет открыть для себя малоизвестные интересные места, где нет множества туристов - блогер (из личного архива)

Важный нюанс. Туристам стоит помнить, что внутрь этих объектов не стоит заходить по соображениям безопасности. Во-первых, это незаконно, подчеркивает блогер. А во-вторых, никогда не знаешь, в каком месте прогнил пол. В то же время совершенно свободно гулять на территории вокруг этих объектов.

Почему стоит увидеть эти места?

"По этому маршруту стоит поехать, чтобы увидеть, как сосуществуют природа и архитектура. Дворец архиепископов и костел святого Николая стоят полуразрушенными посреди природных территорий. Это архитектура в условиях дикой природы. При посещении этих мест видно, как природа уже "захватила" себе стены зданий. Сочетание зелени и полуразрушенных камней создает уникальную атмосферу. Во Львовской области – огромное количество подобных мест. Во время планирования следующей поездки я нашла их около шестидесяти! В основном это костелы, дворцы королей, бастионы и замки", - рассказывает Ирина Журавель.

Село Оброшино: Дворец архиепископов – усадьба эпохи барокко

Первый пункт маршрута - село Оброшино Пустомытовского района Львовской области. Здесь находится выдающийся образец загородной усадьбы эпохи барокко – Дворец архиепископов.

"В центре села расположился очень милый и просторный дендропарк, на территории которого стоит барокковый палац архиепископов", - рассказывает блогер.

Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнуть

Фото: Это сооружение считают одним из лучших примеров такой архитектуры во всей Украине (из личного архива)

Он был построен по проекту Юзефа Фонтаны в 1730-х годах из кирпича. Многим туристам он напоминает дворец Белинских в Варшаве, возведенный по проекту этого же архитектора.

Дворец в Оброшино – двухэтажный. Парадные ворота украшают скульптуры в стиле рококо. Это сооружение считают одним из лучших примеров такой архитектуры во всей Украине.

Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнутьФото: Выдающийся образец загородной усадьбы эпохи барокко – Дворец архиепископов (из личного архива)

"Лицевая часть палаца отреставрирована. Там нас встречают скульптуры в стиле рококо на воротах, небольшая часовня, бюст Ивана Франко, небольшой сквер и главный вход в палац (сейчас закрыт). Но все самое интересное и впечатляющее, как по мне, с задней стороны. Да, тут, увы, палац в заброшенном состоянии, эту часть не реставрировали. Но какие же тут красивые детали: витиеватые колонны, лепка, плющ, что обвил всю стену. Ступени палаца ведут в парк, где раскинулись зеленые поляны", - говорит Ирина Журавель.

Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнутьФото: Зеленая зона неподалеку от Дворца (из личного архива)

Дендропарк - популярное место отдыха, как местных, так и приезжих туристов с семьями.

Также тут есть зверинец, в котором живет около 10-15 оленей и несколько уток. Вход на территорию свободный, и насладиться отдыхом и прохладой может любой желающий, добавляет она.

Село Годовица с древним римо-католическим костелом

Второй пункт на карте маршрута - село Годовица. Оно тоже находится в Пустомытовском районе Львовской области. Здесь располагается Костел Всех Святых, построенный в 1751-58 годах.

Годовица известна с 1371 года. В 1405 году она получила Магдебургское право – это является свидетельством того, что в то время поселение было городом. Римо-католический приход в Годовице был возведен примерно в конце XV века, сообщается на сайте "Україна Інкогніта".

Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнутьФото: Увы, внутри и крыша собора полностью разрушены (facebook.com/pg/Покинуті-костели)

Когда здесь построили первый костел - неизвестно. В 1618 - 1621 годах храм разрушен татарами, а в 1631 году его отстроили. Наверное, страдал костел и от набегов казаков, ведь освятили новый храм только в 1685 году. Но и тот храм служил недолго. Однако его часть дошла и до наших дней - каменный картуш, венчающий сегодняшний костел.

"Тут остался только фасад. Увы, внутри и крыша собора полностью разрушены. Но какой же он красивый и массивный", - рассказывает Ирина Журавель.

Интересно, что даже не смотря на полуразрушенное состояние костела, в нем еще проходят службы.

Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнуть

Фото: Руины костела находятся у озера, на которое приезжают отдыхать львовяне и местные (из личного архива)

"По воскресеньям в 15.00 костел специально открывают, и в передней части этого храма проводят небольшую службу. Руины костела находятся у озера, на которое приезжают отдыхать львовяне и местные", - говорит блогер.

Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнутьФото: Эмблема иезуитов на фасаде костела (facebook.com/Покинуті-костели)

"Все эти места - это не организованные туристические точки. Там нет входных билетов, и посетить может любой желающий. Это прекрасные примеры остатков польской и австро-венгерской эпохи на территории Украины", - отмечает она.

Село Навария и храм Святого Валентина

"Село Навария расположено в 16 километрах от Львова. Тут есть костел святого Валентина 1645 года. На этом месте ещё в начале 1600-х был древний деревянный костел, который уничтожили татары. Сейчас это массивное мурованное здание", - поясняет тревел-блогер.

Поговаривают, внутри есть мощи самого Валентина и подземные ходы. А совсем недалеко в этом же селе есть озеро Навария - еще одно место, куда съезжаются отдыхать летом местные и львовяне.

Как туристу искать такие малоизвестные места, если их нет в путеводителях?

Ирина Журавель говорит, что она сама обычно ищет подобные архитектурные "жемчужины" на бесплатной карте Maps.me, которая доступна и офлайн без соединения с интернетом, если предварительно скачать карту того или иного региона.

"Подобные места можно искать по ключевым словам "замок", "дворец" и так далее. То есть стоит искать не конкретный замок, а все замки, которые есть в округе. Я приближаю их изображение на карте и смотрю, какие из примеров архитектуры остались в более-менее хорошем состоянии, чтобы сделать там фотографии и показать этом место моим читателям", - делится она.

Каменная красота: маршрут по забытым дворцам и костелам, которые могут скоро исчезнутьФото: Село Навария и храм Святого Валентина (из личного архива)

В поиске малоизвестных мест немалую роль также играет Instagram с хештегами и геотегами. Также стоит искать информацию в тематических пабликах в соцсетях.

"К примеру, в Facebook есть очень хороший паблик Ukraine Is, в котором часто публикуют множество фотографий малоизвестных мест в Украине. Их стоит сохранять себе в подборки, чтобы в какой-то из выходных дней проехаться и посмотреть их", - резюмирует Ирина Журавель.

Больше почитать о местах и найти идеи для поездок можно у Ирины на странице.

Напомним, ранее мы писали об интересном маршруте выходного дня по Киевской области, который может вас удивить.

Такое советуем почитать о том, что посетить в Бессарабии – живописном регионе на юге Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Культурадворецпутешествиетур
Мнения
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь