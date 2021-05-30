Город-крепость: уникальный скальный комплекс на Львовщине, который стоит увидеть

Чем интересен древний оборонный объект недалеко от Сходницы

Путешествуя по западной Украине, многим интересно посмотреть замки или дворцы. Таких объектов здесь множество, но есть и еще довольно необычное место - скальный комплекс, где когда-то существовала крепость.

Тустань - древний наскальный оборонный комплекс. Его остатки расположены неподалеку от села Урыч Сколевского района на Львовщине – в украинских Карпатах.

Пейзажи здесь - словно из сказки или фильма. Издалека многим туристам город-крепость и скальный комплекс Тустань напоминает гору из фильма "Властелин колец".

Чем уникальна Тустань

Еще в 9 веке здесь жили племена хорватов, а позже их княжества завоевал князь киевским Владимир Святославич, присоединив земли к Киевской Руси.

Прямо на скалах решили возвести крепость. Для нее строители решили использовать природный ресурс самой скалы, которая послужила основой для креплений из дерева.

Фото: Тустань (vidviday.ua)

Возведенное в скалах строение выполняло функции крепости, а позже была также таможенным пунктом на соляном пути, который вел из Дрогобыча на Закарпатье и далее - в Западную Европу. Тустань служила таможней. Тут с купцов брали пошлину, а взамен – обеспечивали им охрану при перевозке товаров. Крепость существовала вплоть до 16 века.

До наших дней сохранилась только скальная порода, а дерево истлело. Но даже сами скалы по своей необычной форме напоминают замок.

Почему стоит посетить Тустань

Тустань будет интересна буквально всем! Любителям истории, пеших прогулок, и туристам, которые просто хотят увидеть скальные пейзажи невероятной красоты.

А также тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты в окружении красивейшей природы.

Фото: Сами скалы по своей необычной форме напоминают замок (vidviday.ua)

Здесь можно наблюдать за крепостью со стороны у костра во время вечерних сумерек.

Также можно посетить музей, где вам расскажут много увлекательных фактов об этом месте и о регионе. Также Тустань любят скалолазы.

Фото: Древний наскальный оборонный комплекс Тустань (vidviday.ua)

Это место понравится и любителям фестивалей. В этом месте каждый год проводят фестиваль "Ту Стань!". Во время события проводятся масштабные реконструкции средневековых битв и воссоздают быт местных, которые жили здесь более десяти веков назад.

Как работает исторический комплекс:

Здесь для туристов двери открыты ежедневно

с 9.30 до 17.00 (ноябрь-март), с 10.00 до 18.00 (апрель-октябрь).

Выходные – Рождество (7 января), Крещение (19 января), Пасха.

Цена билета – 60 гривен, льготный билет – 30 гривен. Стоимость экскурсий – от 100 гривен.

Фото: В Тустань едут те, кто хочет отдохнуть от городской суеты в окружении красивейшей природы (vidviday.ua)

Как добраться в Тустань со Львова

Экскурсии: от крепости до водопадов

Можно заказать однодневную экскурсию у одной из множества туристических фирм Львова. Цена – от 400 гривен. Как правило, за одну поездку можно увидеть и другие интересные места региона. Например, в большинство таких туров также включают посещение водопада Каменка в Украинских Карпатах, расположенного в пределах массива Святые Бескиды.

Это гидрологический памятник природы и просто красивое место, которое тоже стоит увидеть. Неподалеку от водопада расположено Мертвое Озеро, которое еще называют клюкву. Вода озера богата сероводород, поэтому в нем отсутствуют живые организмы.

Приводим примеры нескольких экскурсий в Тустань от разных компаний с выездом из Львова:

Скалы Тустани (продолжительность - 1 день): историко-природный парк "Тустань", музей, скальный комплекс "Тустань", водопад Каменка, Журавлиное (Мертвое) озеро (400 гривен с человека);

Экскурсия в Карпаты (продолжительность - 1 день): "Тустань" и водопад Каменка, горы Бескиды, подвесной мост через горную реку (450 гривен с человека);

Крепость "Тустань" (продолжительность - 1 день): Розгирче: переход через реку Стрый, минеральный источник, скальный монастырь; Каменка, Урыч и скальный комплекс "Тустань" (300 гривен с человека).

Как доехать к Тустани самостоятельно

Также в это место можно доехать и самостоятельно. От автостанции во Львове регулярно курсируют автобусы в Сходницу. Далее от Сходницы вам нужно добраться на маршрутке до села Урич и затем пройти пешком около километра к самой крепости.

Видео: Оборонный комплекс Тустань: 3D-модель крепости (youtube.com/Тустань)

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