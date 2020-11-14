Когда закрыты музеи: как разнообразить уикенд, соблюдая карантин выходного дня

Фото: Витачов, виды на Днепр (РБК-Украина/Виталий Носач)

Список мест для прогулок в столице и недалеко от Киева для интересных выходных

В Украине начался карантин выходного дня. Теперь по субботам и воскресеньям не работают в привычном режиме рестораны и кафе, ТРЦ, закрыты музеи. Как в таких условиях разнообразить свои выходные и увидеть что-то новое, соблюдая при этом новые карантинные правила?

Предлагаю некоторые полезные для здоровья активности на свежем воздухе. Итак, куда можно и куда безопасно пойти или поехать во время карантина выходного дня?

Как можно погулять по городу в новых условиях

Во-первых, надо помнить, что на выходных все же можно собираться небольшими группами при условии соблюдения дистанции. Это – хорошая возможность пойти с друзьями на экскурсии и прогулки по Киеву.

Транспорт на выходных работает, а согреться можно теплыми напитками на вынос. Также можно безопасно заказать еду онлайн. К тому же, в Киеве много точек с велосипедами, самокатами, электроскутерами и сигвеями – если ходить не хочется, можно воспользоваться этими видами транспорта, взяв их в аренду.

Что можно увидеть во время карантина выходного дня в столице? Прежде всего это хорошая возможность открыть для себя интересные уголки, улочки и парки Киева, в которых вы ранее не были. Таких мест много: Святошино, Русановская набережная, весь центр города.

Фото: "Немецкий квартал" на Черниговской (kiev.vgorode.ua)

Советую во время карантина выходного дня увидеть "Немецкий квартал", который располагается сразу возле станции метро Черниговская. Уикенд хорошо подходит для прогулки вокруг старого кватала, если вы давно о нем слышали, но долго откладывали его посещение на потом.

Название квартала напрямую связано с его историей. Возводили квартал пленники немцы, венгры и румыны в 1947-1952 годах. Многие здания сохранились до нашего времени. Соцгородок – прекрасный место для прогулки осенью. Квартал удобно расположен, ведь находится всего за минуту-две хотьбы от метро.

Также в столице можно увидеть Китаевскую Пустынь или Свято-Троицкий Китаєвський монастырь, Мыс яхт-клуба "Оболонь" возле залива Собачье устье.

Экскурсии за городом: куда можно поехать

Собираться группами до 20 человек можно и за городом. Впрочем, не обязательно собирать вокуг себя много людей. Можно отправиться на поиски интересных мест и самому или с семьей.

Вокруг Киева в пределах 1-2 часов езды есть много интересных архитектурных, природных и исторических памятников: старинных дворцов, имений, каньонов, заповедных парков. Можно вдохновиться интересными историями семей, которые жили в этих домах, и открыть для себя их секреты.

Куда же можно поехать? Например, хорошая идея - отправиться за город на живописные склоны Днепра, кручи Тетерева, берега Остера и устроить себе теплый пикник с ароматным чаем, какао или масалой.

Еще одна идея – увидеть старых деревянные дачи 19-го века в Пуще Водице.

Фото: Склоны Днепра (РБК-Украина, Виталий Носач)

Можно увидеть необычный Костел-усыпальницу семьи князей Подгорских в селе Антонов, а затем пошуршать листвой в осеннем парке "Александрия" в Белой церкви. Да и по самому старинному городу будет интересно прогуляться.

Можно устроить себе поездку так, чтобы увидеть сразу несколько интересных зданий: руины имения семьи Остен-Сакен и парк в Мироцком, Поместье Штамма в Буче, Дом Уваровой и сосновый лес в Ворзеле.

Неподалеку от дороги в сторону Житомира можно прогуляться возле имении фон Мекк в Копилове, а дальше отправиться в сторону села Дениши. Здесь вас удивят руины величественного имения Терещенков, а после можно устроить себе чайный пикник, наслаждаясь видами реки Тететрев.

Здание дворца была симметричным, двухэтажным, построено в стиле итальянского ренессанса, насчитывало целых сорок комнат и трехэтажные башни. Сейчас здание дворца постепенно приходит в упадок.

Фото: Имение Терещенков в селе Дениши (wikipedia.org)

А после этого - посетите Костел Антония Падуанского в Старой Котельной. Здесь можно прогуляться не самому, а вместе с историком - местным жителем, заодно насладившсь видами с холмов реки Гуйва.

Узнать о старинных живописных укреплениях времен князя Ярополка можно возле села Андрушевка.

Фото: Река возле села Дениши (фото автора)

Городок Остер и парк Беремицкое

Посетите городок Остер Черниговской области, где сохранилась старинная Церковь Святого Михаила (Юрьева Божница). Уникальность Юрьевой божницы в том, что это единственный сохранившийся до наших дней памятник переяславской монументальной архитектуры.

Отдельного внимания заслуживают пейзажи, которые открываются у реки Остер.

Фото: Река Десна и город Остер (коллаж РБК-Украина/Анна Дубовская)

Недалеко от Остера есть удивительный заповедник Беремицкое, где буквально попадаешь в нетронутую природу. Здесь можно погулять по экологическим тропам, насладиться осенней природой.

Процесс создания природного парка начался в 2014 году, а для туристов его открыли в октябре 2017-го. Но за три года этот объект еще не стал очень "раскрученным". Парк расположен в 10 километрах от города Остер Черниговской области.

Фото: Парк Беремицкое (Анна Дубовская)

Главное - тепло одеться, взять с собой уютный теплый плед, перчатки и хорошее настроение. Берегите себя!

Напомним, ранее мы писали о безопасном маршруте, по которому можно добраться на скалу Костел в Карпатах.