Добирался семь дней - самолетом, транзитом и на корабле: украинец побывал на удаленном "коралловом" острове

Коралловые рифы и нетронутая природа: что увидеть в месте посреди океана, где редко бывают путешественники

Путешественник Вадим Ивлев продолжает рассказывать о своих поездках на отдаленные острова. В этот раз - о долгой поездке к атоллу Дюси - необитаемого острова, который входит в состав архипелага Питкэрн.

Остров пролегает внутри огромного морского заповедника с самыми нетронутыми коралловыми рифами на земном шаре. Тамошний риф - это уголок уникальной природы, сохранившийся до наших дней без изменений таким, каким он был тысячи лет назад. Кроме того, Дюси известен как место гнездования ряда интересных видов птиц. В частности, здесь живет более 90% мировой популяции буревестника Мерфи.

"От этого крошечного острова до самой Антарктиды тянется пустая часть океана, посреди которой расположен океанический полюс недоступности — так называемая точка Немо. Этот район используется в качестве свалки космических обломков", - рассказывает Вадим Ивлев об уникальности этой местности.

Впрочем, атолл редко посещают. В частности, из-за его удаленности. Так, путешествие Вадима Ивлева к Дюси заняло целую неделю: 26 часов в воздухе, почти три дня в транзите и еще трое суток на корабле.

Путешествие к острову длилось неделю

Действительно ли есть остров, за которым заканчивается любая твердь и начинается глубокий и бескрайний океан? Конечно, и именно об этом речь пойдет дальше.

Фото: Атолл Дюси очень редко посещается. От него до самой Антарктиды тянется пустая часть океана (Вадим Ивлев)

Была суббота, 13 октября 2018 года, когда я отправился в путешествие, которое длилось семь дней: 26 часов в воздухе, почти трое суток в транзите и еще трое суток на корабле. Из Киева до места назначения - почти 17 тысяч километров по прямой. Сначала я добрался до острова Таити во Французской Полинезии. После того к острову Хао на архипелаге Туамоту. Затем до острова Мангарева, где меня ждал экспедиционный корабль, который отправлялся на атолл Дюси.

От этого крошечного острова до самой Антарктиды тянется пустая часть океана, посреди которой расположен океанический полюс недоступности — так называемая точка Немо. Этот район используется как свалка космических обломков.

Нетронутые районы быстро исчезают по всему земному шару. Хотя воды океанов покрывают 71% земной поверхности, только 13% из них можно считать такими, которые пока что сохранились нетронутыми. Большинство из этих районов расположены вокруг Северного полюса, Антарктиды и в Тихом океане. Там, где ограничена человеческая деятельность.

Остров внутри заповедника с самыми нетронутыми коралловыми рифами на земле

Атолл Дюси очень редко посещается. Он расположен внутри огромного морского заповедника с самыми нетронутыми коралловыми рифами на земном шаре. Тамошний риф - это уголок уникальной природы, сохранившийся до наших дней без изменений таким, каким он был тысячи лет назад.

Уже на подходе было видно, что вокруг острова кипит жизнь: неподалеку мы заметили китов, прямо за кормой собралось огромное количество самых разнообразных видов рыб, а в воде в лагуне и вокруг рифа было полно акул длиной до 3 метров.

Шкипер Билли был в восторге: "Я еще в жизни не видел рифа, который бы так истощал здоровье. Здесь все находится в равновесии: есть достаточно пищи для большого количества рыбы, что, в свою очередь, обеспечивает пищей хищников. Здесь акулам не грозит уничтожение от браконьерства охотников за плавниками. Между прочим, серая акула - это довольно крупная рыба. Будьте осторожны! Она смелая и ведет себя агрессивно по отношению к людям".

Фото: Вокруг острова бурлит жизнь: неподалеку мы заметили китов (Вадим Ивлев)

Атолл Дюси — это вытянутый круг из кораллов 2,4 километра длиной, 1,6 километра в ширину и от 0 до 3 метров высотой. Одним словом, все на уровне океана. По краям круга расположены четыре островка.

На самом большом из них, Акадия, был размещен наш палаточный лагерь. А сильный ветер дул там постоянно! Я даже взял с собой дешевый забавный квадрокоптер, чтобы снять остров с воздуха. Но уже на второй день его вынесло в океан. Правда, еще через день его нашел матрос с корабля, однако он уже успел заржаветь.

Я должен был пройти более 800 метров по дну моря. Рядом были акулы

Чтобы взять образцы почвы для исследования, нужно было пройти весь атолл по периметру. Сначала я решил дождаться отлива, чтобы попасть на соседний островок под названием Эдвардс.

Вода отступала всего на несколько часов. Я должен был пройти более 800 метров по дну моря. После тщательного изучения расписания отливов настало время отправляться в поход. Я очень спешил и бегом пересек участок рифа, который затапливается морем.

Фото: В воде в лагуне и вокруг рифа было полно акул длиной до 3 метров (Вадим Ивлев)

Большие волны с ревом разбивались о риф совсем рядом. Достигнув Эдвардса, я некоторое время потратил на отбор образцов и уже готовился вплавь перебраться на следующий островок под названием Пандора.

Но течение в проливе было очень сильным, и самое главное — вода кишела акулами! Они кружили в хороводе группами по 6-7 или "патрулировали" пролив парами. Я взглянул на часы и понял, что начался прилив. Вот, не везет! Надо было немедленно возвращаться.

Фото: Я должен был пройти более 800 метров по дну моря (Вадим Ивлев)

Да, уровень воды резко поднимался. Это уже было похоже на наводнение. До Акадия оставалось пройти еще где-то пол километра, но вокруг воды уже было по колено. Понимая, что акулы где-то рядом и только и ждут случая, я поднял рюкзак над головой и бросился бежать. Быстро стемнело.

Приближалось время акульего ужина. Уровень воды уже был мне по грудь. С последним лучом солнца я выбрался на сушу, вдребезги мокрый, но уцелевший. Эх, акулы прозевали! А ведь я был перед самым их носом. Следовало ли так волноваться!?

Фото: Течение в проливе было очень сильным, и самое главное — вода кишела акулами! (Вадим Ивлев)

Создавалось впечатление, что под ногами обломки хрусталя

К лагерю оставалось еще несколько километров. Маршрут пролегал вдоль лагуны. Небольшие акулы уже "толпились" у самого берега. Но мое внимание привлекло нечто совсем другое. По всему моему пути возникла давка из оранжевых и красных раков отшельников размером с человеческий кулак.

Незаметные днем, ночью они собрались большими скоплениями и охотно поедали все. Я видел костяки нескольких мертвых птиц, оставшихся после пира. Из середины столбища раздавались звуки, похожие на тиканье сотен бильярдных шаров.

Фото: Начался прилив (Вадим Ивлев)

Чтобы сократить путь, я свернул в лес и стал продираться, время от времени рубя ветви деревьев голыми руками. На острове встречаются лишь два вида растений, но преобладают небольшие деревья вида Heliotropium foetherianum. У них - красивые бархатистые ярко-зеленые листья и очень мягкую древесину. Такая мягкая, что можно почувствовать себя бог весть каким супергероем, разрубив ствол дерева ребром ладони.

Я снова вышел на острый, как лезвие, коралловый риф и вдруг обратил внимание на что-то очень необычное. Мой фонарь освещал дорогу, но я видел ее нечетко, расплывчато.

Сперва подумал, что все это очень плохо, садится аккумулятор. Серые занозы кораллов стали прозрачными, словно стекло. Я так и застыл. Создавалось впечатление, что под ногами обломки хрусталя. И хрустели они под ногами, как трещит стекло. Оптическая иллюзия? Кстати, после завершения экспедиции пришлось выбросить резиновые сапоги именно из-за этих кораллов. Пострадали не только резиновые подошвы сапог, но и ступни — с них слез толстый слой кожи.

Фото: Белая крачка с птенцом (Вадим Ивлев)

Остров Дюси известен и тем, что здесь гнездятся очень крупные морские птицы. В частности, маскова олуша, буревестники Мерфи и красавец большой фрегат. Сразу после высадки на остров мы будто оказались на планете птиц. Мы с упоением наблюдали, как птенцы вылуплялись из яиц, а потом подрастали и сбрасывали пух, под которым уже появлялись настоящие перья.

Остров был полностью усеян мусором

К нам в палатку каждую ночь залетали буревестники. Но как-то залетела сказочная птица - белая крячка. Обычно они не подпускают к себе, а их крик похож на металлический звон с долгим эхом. Волшебная крячка села на стол передо мной — она вся искрилась и переливалась, поражая белым. Я взял ее в руки и отпустил на волю. А в палатке еще час оставался аромат ее редких "духов" — тонкий запах рыбы и моря.

Фото: Остров был усеян мусором. Почти весь он принадлежал рыбакам (Вадим Ивлев)

Хотя атолл размещен на большом расстоянии от ближайших населенных островов, он до основания был усеян мусором. Почти весь он принадлежал рыбакам: плоты, сетки, канаты, буи, пластиковые бочки и огромное количество бутылок из-под виски.

Также были части корабельного оборудования: спасательные круги и даже старый аварийный радиобуй — устройство, которое используют для нахождения судна, которое терпит бедствие и нуждается в спасении. Его включают только в случае неминуемой гибели, когда корабль тонет.

Ситуация стремительно ухудшалась. Нам объявили срочную эвакуацию

У острова есть собственная история катастроф. В 1881 году возле него налетел на риф и утонул корабль "Акадия". Команда была спасена, но судьба капитана Стивенса и его первого помощника была неотвратимой и злой. Они утонули вместе со спасшим их кораблем.

К тому же на Дюси нашли шлюпку и три человеческих скелета — вероятно китобоев с "Эссекса", корабля, который стал прототипом китобоя "Піквад" из книги Германа Мелвилла "Моби Дик, или Белый Кит".

Если сначала нам везло с погодой, то через неделю удача нас оставила. Зарядили затяжные холодные ливни и очень усилился ветер. Команда корабля бдила, была постоянно настороже. Капитан обещал мне помочь в съемке затонувшего корабля, но утром 1 октября он извинился и сказал, что большие волны и течение делают это опасным.

Ситуация стремительно ухудшалась. Нам объявили срочную эвакуацию. На следующее утро четыре члена экспедиции и команда отправились на надувной лодке по бурному морю на остров, чтобы забрать несколько тонн снаряжения, что осталось на берегу.

Это было приключение, лучше любого водного аттракциона. Вещи промокли полностью, как и мы сами, было холодно так, что зуб на зуб не попадал, но все были целы, как и все оборудование, которое было надежно спрятано в трюм.

Фото: В жизни не так много вещей, которые приносят такое же наслаждение, как путешествия к нетронутым уголкам Земли (Вадим Ивлев)

Вот и все, о чем я собирался рассказать. Теперь уже забылось, насколько было трудно. Ведь хорошо все, что хорошо кончается. На самом деле, в жизни не так много вещей, которые приносят такое же наслаждение, как путешествия к нетронутым уголкам Земли, где можно пережить приключения и встретиться с неизведанным. Я знаю только одно - сейчас мне этого не хватает.

Напомним, недавно Вадим Ивлев рассказал об острове Малаита и том, как живут местные жители "за гранью цивилизации" в Тихом океане.

Также предлагаем почитать, чем удивил путешественника Тонгатапу - самый большой по размерам остров Тонга в акватории Тихого океана.