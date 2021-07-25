Черновцы в деталях: путеводитель по самым интересным памятникам, отелям и ресторанам города

Что посмотреть, где есть и где поселиться в столице Буковины

Черновцы - областной центр на юго-западе Украины в 40 километрах от румынской границы. Первые упоминания о городе датируются началом XV века. Через город проходил важный торговый путь, соединявший Львов с Северным и Западным Причерноморьем.

Город в разное время находился под властью Молдовы, Австрийской империи, Румынии, а также Советского Союза. Каждый период имел большое влияние на развитие Черновцов.

Сейчас столица Буковины славится своей самобытной архитектурой, а памятник архитектуры "Резиденция митрополитов Буковины и Далмации" включен в список Мирового наследия ЮНЕСКО. РБК-Украина узнавало, что посмотреть, где есть и где найти гостиницу Черновцах.

Фото: Улица в Черновцах (facebook.com/kaviarnianarozi)

Что посмотреть: главные локации

Гид и знаток Черновцов Ярослав Адамчук перечисляет для РБК-Украина список локаций, которые обязательно надо посмотреть в столице Буковины.

Черновицкий городской театр и Театральная площадь

Сейчас в доме городского театра, построенного в 1905 году, находится Черновицкий академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской. Театр построен по проекту архитекторов Фельднера и Гельмера специально для Черновцов. С его сцены театра начинал карьеру легендарный актер Иван Миколайчук.

Фото: Площадь возле театра в Черновцах (wikipedia.org)

Фото: Городской театр, детали фасада (wikipedia.org)

На Театральной площади Черновцов впервые прозвучали хиты "Червона Рута" и "Водограй" в исполнении их автора, известного буковинца Владимира Ивасюка.

"... Черновицкий театр - это мечта из бархата и золота ... Памятник осведомленным с культурой черновчанам, которые больше всего боялись получить репутацию провинции и страстно стремились ни в чем не уступать уважаемому метрополю Вене…", — писали в свое время о здании театра венские журналисты.

Видео: Лучшие локации Черновцов (youtube.com/StarStudio Photo&Video)

Фото: Атмосферная прогулка по городу (facebook.com/kaviarnianarozi)

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Это один из старейших классических университетов в Украине. Комплекс, в котором расположен университет, сооружали в 1864-1882 годах как резиденцию митрополитов Буковины и Далмации по проекту известного австрийского архитектора чешского происхождения Йозефа Главки.

Фото: Черновицкий национальный университет, известный как резиденция буковинских митрополитов - "изюминка" Черновцов (wikipedia.org)

Работы интерьеров выполнены художниками К. Иобстом, И. Кляйном, К. Свободой, Е. Бучевским и Е. Максимовичем. Стиль зданий эклектичен. В нем доминируют влияния византийской и романской архитектуры.

С 2011 года комплекс зданий ЧНУ имени Федьковича входит в список памятников наследия ЮНЕСКО.

Фото: Внутренние дворики университета (wikipedia.org)

Улица Ольги Кобылянской

Одна из центральных улиц Черновцов. Начинается с Центральной площади и заканчивается на перекрестке с улицей Тараса Шевченко. Возникла в середине XVIII века. Длина улицы составляет 720 метров.

"Если хочется узнать о том, как живут черновчане, какие в городе обычаи и мода, эта улица подходит лучше всего. Она долгое время называлась Барской. Сегодня же это главная пешеходная зона в городе”, — подчеркивает Ярослав Адамчук.

Фото: Вечерняя улица Ольги Кобылянской (wikipedia.org)

Фото: Дом №10

Фото: Дом №53 (wikipedia.org)

Дом-корабль

Это еще одна "изюминка" всех архитектурных памятников Черновцов. Дом расположен на пересечении улиц главной и Шолом-Алейхема. Это один из первых каменных домов, сооруженный в конце XIX века. Его до сих пор называют на особый манер — "шифа", что в переводе с немецкого означает "корабль". Его стоит увидеть и приятно удивиться.

Фото: Дом-корабль - еще одна "изюминка" архитектурных памятников Черновцов. Один из первых каменных домов, датированный концом XIX века (wikipedia.org)

Музей Владимира Ивасюка

Композитор-исполнитель, герой Украины, автор знаменитой “Червоной руты” Владимир Ивасюк начинал свои творческие шаги на Буковине. Музей расположен в семейной квартире композитора по адресу Маяковского 40/1.

Музей открылся 4 марта 1999 года, в честь 50-го дня рождения Владимира Ивасюка с участием ансамбля “Смеричка”, в котором пел композитор. Экспонаты музея размещены в четырех комнатах и коридоре, которые по-музейному называют залами.

Фото: Черновицкий областной мемориальный музей Владимира Ивасюка (wikipedia.org)

Городская ратуша

Это трехэтажное здание с высокой башней и внутренним двориком, построенное в стиле позднего классицизма. Фасад здания акцентирован центральным ризалитом, увенчанным фризом и прямоугольным фронтоном. Его довершает дорический портик с шестью пилястрами. На фронтоне установлен рельефный щит для городского герба.

На башне Ратуши ежедневно в 12:00 трубач играет "Маричку" - известную мелодию Степана Сабадаша. Ярослав Адамчук подчеркивает, что впервые такая традиция играть с ратуши в Украине появилась именно в Черновцах.

Фото: В здании Черновицкой городской ратуши сегодня располагаются органы местного самоуправления (wikipedia.org)

Черновицкий художественный музей

Здание музея построено в стиле венского модерна в начале XX века. Архитекторы проекта - Губерт Гесснер вместе с Прокопом Шупихом. Здание сначала предназначалось для Буковинского Сберегательного банка. Интерьер музея расписывал художник Николай Ивасюк (дальний родственник Владимира Ивасюка). Репрессирован в 1937 году.

Фото: Черновицкий художественный музей считается единственным на Буковине музеем художественного профиля (wikipedia.org)

Памятник велосипеду

Находится на Турецкой площади в Черновцах. Памятник ретро-велосипеду установили в 2009 году. Идея и авторство памятника принадлежат кузнецу из Черновцов Андрею Хорту.

Где поесть в Черновцах

Советует Лилия Шутяк, медиатренер, коммуникационная менеджер детского арт-издательства "Черные овцы".

"Rita Steinberg"

В ресторане подают великолепный хумус с острыми сердцами, и есть хорошее вино на выбор. Атмосфера в заведении - уютная, домашняя, а вечером здесь часто выступают разные музыканты, что создает соответствующее романтическое настроение. Благодаря оригинальной тематической кухне и особому антуражу заведение заметно отличается от других.

Фото: Одно из заведений в Черновцах (facebook.com/ritasteinbergcv)

"Джорджина"

Это заведение прежде всего придется по душе поклонникам Грузинской кухни. Заведение довольно уютное, оформленное в соответствующем стиле, блюда готовят быстро и вкусно. Для тех, кто имеет сантименты к Грузии, это идеальный вариант для посещения.

"Найкраща кав’ярня" на углу Университетской и сковороды

Особенность заведения в том, что здесь вы можете не только выпить кофе или перекусить, но и почитать и приобрести книги. Это своеобразная кофейня-книжный магазин с литературной атмосферой, в которой можно хорошо провести время, как за разговором, так и за чтением заинтересовавшего издания.

Фото: В Черновцах - большой выбор заведений на разные вкусы и предпочтения (facebook.com/kaviarnianarozi)

"Contrabanda Bar"

Это заведение - для ценителей хорошего алкоголя и интересных встреч. Здесь вы всегда встретите немало знакомых, а бармены подскажут, чем лучше посмаковать именно этим вечером.

Также Лилия советует не обходить бар 28/33 - хорошее место с интимной атмосферой (в зале - приглушенный свет), что побуждает к размышлениям и откровенным разговорам.

Где в Черновцах найти жилье и по какой цене переночевать

"Central Magnat Cinema"

Отель расположен в историческом здании на улице Ольги Кобылянской - центральной пешеходной улицы Черновцов. К услугам гостей - ресторан и кинотеатр. Стоимость двухместного номера в сутки - от 1050 грн.

Фото: Один из отелей города (booking.com)

Отель "Буковина"

Отель расположен в центре города, в нескольких минутах ходьбы от парка имени Тараса Шевченко и ботанического сада Черновицкого национального университета. Номера отеля "Буковина" оформлены в пастельных тонах и оснащены мини-баром. Стоимость двухместного номера - от 1150 грн.

Отель "Панський двір"

Отель расположен на улице Главной, неподалеку от городской ратуши. Гостям предлагают бар, террасу, ресторан, круглосуточную стойку регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля. В отеле подают континентальный завтрак. Также можно заказать вегетарианское меню или завтрак с собой. Стоимость двухместного номера - от 900 грн.

Фото: Немало отелей, ресторанов и кафе Черновцов расположены в уютных двориках (booking.com)

"ArT Hotel"

Находится неподалеку от центра города на улице Каспрука. Стойка регистрации в отеле работает круглосуточно. Осуществляется обслуживание номеров. Гостям отеля ArT подается завтрак по меню. Стоимость двухместного номера - от 500 грн.

"Арбат"

Отель расположен в 15 минутах ходьбы от ботанического сада и в 5 минутах езды от филармонии. В отеле работает ресторан, где подают блюда европейской и украинской кухни. На круглосуточной стойке регистрации можно воспользоваться услугами прачечной и глажки одежды. Стоимость двухместного номера - от 700 грн.

Какие бы локации Черновцов вы бы не посетили во время путешествия, этот атмосферный город раскроет вам свои тайны и точно поспособствует тому, чтобы вы вернулись сюда снова!

Напомним, ранее мы составили детальный маршрут путешествия по Киевской области, который покажет красоту региона.

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