Белоснежный берег и роскошные отели: топ 10 самых красивых пляжей Черногории

"Идиллические" локации балканской страны для летнего отдыха

Черногория известна своей удивительной природой: живописными горами, лесами, озерами и золотыми пляжами. Но летом туристы массово едут отдыхать именно к морю, а выбор мест на побережье подойдет на любой вкус.

Европейские туристы называют Черногорию "скрытой жемчужиной", которой обычно любуются из года в год. Список самых красивых пляжей – от причудливых прибрежных уголков до знаменитых курортов – составило издание theculturetrip.com.

Чем интересны для туристов 10 самых красивых пляжей Черногории – в материале.

Свети-Стефан: самый дорогой курорт страны

Крошечный остров Свети-Стефан, который был деревней с 15 века, является знаменитым курортным отелем и туристическим центром Черногории. Здесь отдыхали звезды мировой величины, включая Мэрилин Монро.

Это один из самых дорогих курортов в Черногории. На острове расположены 58 премиум-апартаментов, восемь из них - на знаменитой вилле Милочер.

С 2009 года остров называется Aman Sveti Stefan, поскольку власти Черногории сдали его в аренду компании Aman Resorts на 30 лет с целью восстановить.

Фото: Остров Свети-Стефан (pixabay.com)

Общественный пляж в Светом Стефане расположен в конце дамбы. Отсюда открывается вид на причудливые здания с красными крышами и извилистые улочки. Это лучший выбор, если вам нравится проводить время между белыми песчаными пляжами и первоклассными роскошными отелями, говорится в статье.

Скадарское озеро с пляжем Муричи

Скадарское озеро - красивое пресноводное озеро, граничащее с Албанией и Черногорией. В 13 веке это место было частью древнего славянского царства, а в 2011 году водоем был номинирован как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этот район находится в стороне от популярных туристических маршрутов. Поэтому на озере и пляже царит умиротворенная и уединенная атмосфера. Это рай для посетителей, желающих насладиться тишиной и покоем загородной местности Черногории.

Фото: Пляж Муричи (facebook.com/visitkraja)

Петровац: очарование старого города

Пляж Петровац расположен на Будванской Ривьере. В этом месте туристы наслаждаются бирюзовой морской водой и деревенским очарованием старого города. Петровац состоит из двух пляжей – оба остаются популярными как среди туристов, так и среди местных жителей.

Здесь много очаровательных кафе, ресторанов и достопримечательностей, расположенных на золотом песке. Летом на побережье кипит ночная жизнь.

Фото: Пляж Петровац (booking.com)

Пляж Добреч: бухта с кристальной водой

Менее известный среди туристов – пляж Добреч, куда можно добраться только на лодке из Герцег-Нови. Это уединенная бухта, напоминающая туристам уголок безмятежного рая. Здесь туристы найдут кристально чистую воду и идиллический галечный пляж с удобными гамаками, которые можно взять напрокат в течение дня.

В небольшом пляжном ресторане подают блюда из свежей местной рыбы, выловленной в местных водах, и широкий выбор традиционных черногорских блюд. Пляж Добреч никого не оставляет равнодушным к видам, напоминающими необитаемый остров.

Фото: Пляж Добреч (sharemontenegro.me)

Самый праздничный пляж Яз

Один из самых длинных и оживленных пляжей Черногории – Яз рядом с Будвой - центр активности, музыки и движения. Здесь ежегодно проводится фестиваль морских танцев - концерт живой музыки, который каждое лето привлекает множество посетителей.

Пляж чистый, галечный, со множеством кафе и ресторанов. Пляж Яз также является излюбленным местом для посетителей, интересующихся водными видами спорта. Здесь можно заняться серфингом, катанием на водных лыжах и виндсерфингом.

Фото: Пляж Яз в Черногории (croatiareviews.com)

Лучице: уединенное место в Петроваце

Пляж Лучице в Петроваце остается нетронутым и нетронутым, несмотря на то, что он привлекает большое количество посетителей. При этом локация – пример уютного уединенного черногорского пляжа.

Район находится в небольшой бухте, со всех сторон окруженный живописными соснами, кипарисами и оливковыми рощами. Благодаря мелководью это пляж считается идеальным местом для купания с детьми.

Фото: Пляж Лучице (booking.com)

Мала Плажа: колорит и дух древности

Пляж Мала Плажа нужно искать на самом южном курорте. Этот древний морской порт, граничащий с городом Ульцинь, был заселен и функционировал еще до нашей эры.

Пляж с мелким белым песком и большим пространством является приятным местом, чтобы провести день, загорая или исследуя уникальный город Ульцинь, где преимущественно мусульманское население привносит в этот район интересные восточные мотивы. Любители интересной архитектуры могут посетить множество красивых мечетей и восточных ресторанов.

Фото: Мала Плажа в Ульцине (facebook.com/Montenegrobeauty)

Пляж Бечичи: тихая бухта с кристально чистой водой

Пляж Бечичи, отделенный от шумного города Будва красивым полуостровом, тише, чем основные пляжи в этом районе. Бухта Бечичи - это длинный песчаный участок, окруженный горами и кристально-голубыми водами.

Здесь можно заняться различными водными видами спорта, в том числе каякингом и серфингом. Обязательно загляните в множество восхитительных кафе на набережной, где можно освежиться после целого дня, проведенного на солнце.

Фото: Пляж Бечичи (wikipedia.org)

Могрен: архитектура и скалы

Могрен - золотой пляж Черногории, разделенный на две части скалистой горой. Любители приключений могут исследовать пещеру, соединяющую два пляжа, или подняться на скалистую местность, граничащую с водой, только не забудьте взять с собой удобную обувь.

Фото: Пляж Могрен (sharemontenegro.me)

Всего в 150 метрах от старого города Будвы с его интересной архитектурой и множеством баров и ресторанов, пляж Могрен представляет собой приятное место для отдыха и развлечений.

Плави-Хоризонти: для наблюдения за рыбками

Плави-Хоризонти расположенный на полуострове Луштица. Это пляж с Голубым флагом, известный своей чистой водой и популярный для семейного отдыха.

Фото: Пляж Плави-Хоризонти (facebook.com/plavihorizontibeach)

Особенная прозрачность моря делает его одним из лучших мест для снорклинга в стране, а улучшенная видимость позволяет легко увидеть множество рыб и морских обитателей. Те, кто хочет расслабиться на золотых песках, не будут разочарованы на этом тихом и спокойном черногорском пляже, идеально подходящем для любителей природы.

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