Австрия выходит из локдауна. Когда снова будет можно ехать в страну туристам

В стране продолжают действовать строгие ограничения

В Австрии новый федеральный канцлер Карл Нехаммер объявил о завершении локдауна.

Как сообщает Schengenvisainfo.com, поездки для туристов будут снова возможны после 13 декабря 2021 года.

Австрия ввела полный локдаун с 22 ноября, когда количество ежедневных случаев COVID-19 в стране превысило 15 000. Однако отели, рестораны, бары и культурные достопримечательности в настоящее время пока закрыты для туристов.

Также отмечается, что туристы не смогут попасть в большинство мест без сертификата о вакцинации или справки о том, что турист переболел COVID-19.

"Теста на COVID-19 недостаточно". Какие правила будут действовать в Австрии

Для тех, кто планирует поездку в Австрию после 13 декабря, следует учитывать, что для получения разрешения на въезд они по-прежнему обязаны соблюдать определенные правила въезда.

Фото: Огни ночного города. Вена. Австрия (unsplash.com/anton)

В настоящее время в Австрии действуют такие правила въезда для туристов:

Все должны предоставить результат теста на COVID-19, справку о вакцинации или справку о выздоровлении. Те, у кого нет свидетельства о вакцинации или выздоровлении, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста в течение 72 часов. Экспресс-тесты на антигены не принимаются.

У кого есть действующий сертификат о вакцинации или выздоровлении, не подлежат тестированию. Тем не менее в свидетельстве о вакцинации должно быть указано, что владелец вакцины был иммунизирован одной из принятых вакцин в течение последних девяти месяцев.

Кроме того, во время пребывания в Австрии действует правило 2-G.

Это означает, что каждый, включая туристов, должен предоставить доказательство вакцинации или выздоровления для доступа к общественным местам и различным мероприятиям.

"Для входа в любые помещения, рестораны, бары, ночные клубы, развлекательные центры, тренажерные залы, культурные учреждения, для использования канатных дорог, горнолыжных подъемников и для получения услуг, связанных с телом (например, парикмахерских), принимаются только доказательства вакцинации, перенесенной инфекции. Теста на Covid-19 недостаточно", – пояснили австрийские власти.

Напомним, мы рассказали о том в какие страны Европы не стоит планировать путешествие из-за нового штамма.