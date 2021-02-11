Апокалиптический пейзаж: горнолыжные курорты накрыло песком из Сахары

Почему в Европе возникло редкое природное явление

На днях небо в нескольких европейских странах стало розовато-оранжевого цвета, а снег на горнолыжных курортах покрылся бурым слоем пыли. СМИ писали о том, что воздух окрасился из-за пыли, которую ветер принес из африканской пустыни.

Огромная масса пыли из Сахары переместилось через Средиземное море в Центральную Европу из-за обратного атмосферного потока в южном направлении. Высокая концентрация пыли изменила небо и снег в оранжевый цвет, создав апокалиптический пейзаж, сообщило Severe Weather Europe.

Поток прямо из пустыни

Метеороги объяснили: одна из штормовых систем в эти выходные углубилась в юго-западной Европе и повернула струйный поток в юго-западном направлении. Это означает, что поток пошел прямо из пустыни Сахара, и обычно это увеличивает вероятность попадания частиц пыли через европейский континент.

Фото: Оранжевое небо в Альпах (twitter.com/Bruno von Arx)

На этот раз результатом стало значительное проникновение сахарской пыли в Средиземноморский регион и в Центральную Европу, включая Альпы и районы дальше на север, откуда начали поступать сообщения об оранжевом снеге и небе.

Пыль была обнаружена в центральной Франции, Швейцарии, южной Германии, Австрии, а также на северных Балканах. По снимкам NASA было видно, что Облако продолжало двигаться на север и восток.

"Частицы пыли, вероятно, будут обнаружены в воскресенье на крайнем севере и северо-востоке Германии, юге центральной Польши и Украине", - писало прогноз метеорологов издание.

В сети стали публиковать видео с необычным явлением, зафиксированным в разных странах: Франции, Германии, Швейцарии, Андорре, Испании. Кадры с горнолыжных курортов впечатляют: вместо белоснежного снег стал коричневым, а пейзаж стал напоминать марсианский.

Видео: Оранжевый снег на горных склонах Пиренеев и Альп (YouTube/Forum Atmosfer)

Впрочем, некоторым лыжникам грязный снег не помешал кататься на склонах, тогда как многих местных жителей рдеющие небеса обеспокоили не на шутку.

"Миллионы тонн пыли переносятся через океан"

Явление, когда ветер сирокко из Африки приносит в Европу не только теплый воздух, но и тучи песка и пыли, не ново. Из-за концентрации частиц в атмосфере небо становится оранжевого цвета, а местность покрывается слоем пыли.

"Обычно сотни миллионов тонн пыли собираются из пустынь Африки и переносятся через Атлантический океан каждый год. Эта пыль помогает строить пляжи в Карибском бассейне и удобряет почвы в Амазонии. Это также может повлиять на качество воздуха в Северной и Южной Америке", - пишут о явлении на сайте NASA.

Такие ветра из пустыни бывают несколько раз в год, в этот раз явление оказалось особенно интенсивным. Появление пыли из Сахары в Европе изучают специалисты. В статье Forbes, посвященной природному явлению, сообщается, что 2019 году ученые сделали вывод о том, что пыль и песок из Африки способствуют таянию снега в Европе, поскольку затемняют его и снижают отражающие свойства.

Фото: Пески из пустыни ежегодно переносятся ветром за океан (pixabay.com)

К слову, изменения привычной погоды на фоне глобального потепления коснулись и Африки. На прошлой неделе в пустыне произошло аномальное природное явление. На египетском курорте Шарм-Эль-Шейх прошел мощный ливень, который едва не затопил город бурными потоками воды с грязью из окружающей пустыни.

Напомним, мы писали, что на горном курорте возле Анталии начался сезон катания.