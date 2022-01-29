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Альтернатива Египту. Популярная туристическая страна возобновляет авиарейсы

Новина українською →
Суббота 29 января 2022 07:55
Альтернатива Египту. Популярная туристическая страна возобновляет авиарейсы Фото: Марокко (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

После восстановления авиасообщения некоторые туристы смогут попасть в страну на определенных условиях

Марокко вновь откроет свое воздушное пространство для международных рейсов с 7 февраля, сообщило в четверг государственное информационное агентство (MAP).

Ранее страна ввела строгие ограничения и запретила все входящие международные пассажирские рейсы в ноябре из-за опасений по поводу варианта коронавируса Омикрон, передает Reuters.

Отметим, туристические поездки в Марокко приостановлены из-за временного запрета на поездки, введенного в целях предотвращения распространения COVID.

Также в ноябре 2021 года в стране были приостановлены все прямые коммерческие пассажирские рейсы из-за рубежа.

Альтернатива Египту. Популярная туристическая страна возобновляет авиарейсы

Фото: Шафшаван, Марокко (unsplash.com/heidi-kaden)

Как можно будет попасть в страну после возобновления рейсов

Когда полеты возобновятся, некоторые путешественники смогут посетить королевство при определенных условиях. В Министерстве здравоохранения страны отмечают, что создадут списки стран A, B и C. У каждой из них есть правила, которым необходимо следовать для въезда в Марокко.

Серди украинских туристов до пандемии многие сравнивали Марокко с Египтом – некоторые называли схожие особенности отдыха. Однако туристические эксперты говорят, что в Марокко пока не так развита отельная база и разнообразие отдыха.

Напомним, мы писали, какие страны все еще полностью закрыты для туризма в 2022 году.

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