Риск ограбления и неправильная одежда. Туристам рассказали, что нужно знать об отдыхе на Занзибаре

Отдых в Танзании на острове Занзибар стал одним из открытий для туристов в период пандемии. В условиях небольшого выбора открытых для путешествий стран этот африканский остров заинтересовал многих украинцев, попав в топ экзотических направлений для зимнего отпуска.

Между тем, у туристов остается немало предубеждений и не опровергнутых стереотипов об отдыхе в этой локации.

"До недавнего времени о Занзибаре украинцы мало что знали. В лучшем случае - что это остров недалеко от восточного побережья Африки в Индийском океане. До того момента, когда один из туроператоров не поставил чартерный рейс на курорт. Когда полетели первые туристы, стали понятны особенности отдыха", — отметил в комментарии РБК-Украина Юрий Пасечник, руководитель компании "Академия Туризма".

По нашей просьбе он перечисляет главные стереотипы, с которыми сталкиваются туристы, задумываясь о путешествии на Занзибар, и развенчивает их.

1. Это далекая и недоступная по цене страна

"Действительно, остров территориально расположен дальше основных массовых курортов. Расстояние из Киева около 6300 км. Время в полете благодаря прямому чартерному рейсу – 8,5 часа. Стоимость как перелета, так и пакетного тура вполне доступная", — говорит он.

Фото: "Стоимость отдыха на Занзибаре - доступная" (unsplash.com/olga-budko)

2. На Занзибар едут на сафари

"В действительности на сафари нужно лететь на материк. Остров Занзибар относится к стране Танзания. Парки, где проходят сафари, находятся на материке. В связи с этим стоимость данной экскурсии достаточно высока", — предупреждает специалист.

3. На Занзибаре особо смотреть нечего

"Начну с того, что Занзибар - родина Фредди Меркьюри. Эксурсия в дом-музей (где сейчас отель) в Каменном городе (Стоун Тауне), где родился лидер группы Квин - одна из самых популярных. И город красивый", — отмечает Юрий Пасечник.

Он добавляет: также туристы любят "природные" экскурсии: посмотреть на черепах, обезьян, дельфинов, в аутентичную деревню местных, на ферму пряностей, на снорклинг, погружения.

"Экскурсии на острова - это вообще отдельная тема. Занзибар — это не один остров, а архипелаг, состоящий из 50 островов. На одном из них любят отдыхать Билл Гейтс и Наоми Кэмпбелл", — делится эксперт.

Фото: Местное население дружелюбно к туристам (unsplash.com/majkl-velner)

4. Занзибар - небезопасный остров

Как только остров открылся для посещения во время пандемии и туда полетели первые самолеты, были случаи, когда туристов грабили за территорией отелей, рассказывает Юрий Пасечник.

"Рекомендую не брать с собой деньги и ценные вещи, если вы самостоятельно путешествуете вне отеля. Организованные экскурсионные туры безопасны", - обратил внимание он.

5. Местное население - дружелюбное

В основной массе люди на Занзибаре дружелюбные, красивые и улыбающиеся. Но это частично связано с туризмом, говорит эксперт.

"Нужно понять простую вещь: турист – это заработок. Пока не прилетали самолеты, занзибарцы "изголодались". Этим можно объяснить то, что были случаи грабежей. Турист - это кошелек", — предупреждает Юрий.

Долгое время на острове процветала работорговля. А до этого здесь аборигены были людоедами. Остров представлял интерес для арабов, оманцев, персов, аравийцев, индийцев, португальцев, англичан, немцев. В 1964 году, британцы передали остров арабскому султану.

"Местные жители восстали. Начали убивать арабов, индийцев, европейцев. Чтобы остановить кровопролитие, правительство прибегло к интересному шагу - смешению рас. Арабов и негров выстроили в две шеренги и заставили выбрать себе партнера. Метод сработал - межрасовая резня закончилась. Кстати, из-за смешения кровей занзибарцы такие красивые", — объясняет он особенности местного населения.

Фото: Отели на Занзибаре - на любой кошелек (unsplash.com/olga-budko)

6. Сервис – на невысоком уровне

Действительно, слишком завышенные требования к сервису на Занзибаре предъявлять не стоит, говорит специалист.

"Jumbo! Acuna matata! Pole-pole! — Привет! Все будет хорошо! Не спешите! Это принцип и психология занзибарцев - никуда не спешить", — объясняет он особенности обслуживания на курортном острове.

7. Отели – только дешевые или только дорогие

Юрий Пасечник отмечает: на самом деле, на острове есть варианты размещения на любой кошелек.

8. Строгие традиции и одежда

"Вне отеля и туристических зон одевайтесь соответственно исламским законам (одежда прикрывающая тело)", — обращает внимание он.

На пляжах для туристов строгих ограничений нет. А в других локациях в 2021 году гидов и турагентов пугали штрафами за неподобающий вид их туристов.

9. Для поездки на Занзибар необходимы прививки

"На самом деле прививки не требуются. Но если вы планируете посетить сафари на материке, подвинутые путешественники советуют приобрести по месту лекарство от малярии. На всякий случай", — предупреждает специалист.

К слову, на Занзибаре малярийные комары попадаются крайне редко. Как и в наших широтах, эти насекомые активизируются в сезон дождей, а зимой – когда сухо и жарко – практически не летают.

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