"Дороже Киева и Израиля". Какое жилье сдают в аренду на западе Украины

Цены на квартиры снижаются, но спрос еще превышает предложение

В первые недели войны Львов и другие города на западе Украины встретили огромный наплыв бегущих от обстрелов в других регионах страны. Снять жилье для беженцев стало "квестом", многие жаловались на заоблачные цены на аренду.

В апреле поток людей изменился в другую сторону – с возвращением украинцев в родные города снизился спрос и цены на квартиры и комнаты.

TRAVEL РБК-Украина проверило, сколько стоит жилье в западных областных центрах спустя полтора месяца войны.

Львов – недорогие квартиры находят через знакомых, которые возвращаются домой

Если в марте о Львов жаловались в соцсетях, что "приличные" квартиры в центре стоили несколько тысяч долларов в месяц, а "убитые" однокомнатные стартовали с 10 тысяч гривен, то сейчас можно найти жилье вдвое дешевле.

Например, однокомнатные квартиры с мебелью советских времен и давним ремонтом предлагают по цене 5,5-6,5 тысяч гривен в месяц. Такие объявления есть на сайтах недвижимости.

Фото: Объявления об аренде жилья во Львове (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

Однокомнатную квартиру в районе аэропорта можно арендовать за 7 тысяч гривен на длительный срок – такое объявление есть в группе Facebook "Аренда квартир Львов без посредников".

Койко-место можно найти за половину этой суммы - переселенцы сами предлагают подселение в однокомнатную квартиру за 3,5 тысяч гривен плюс коммунальные платежи.

Изолированную комнату в 3-комнатной квартире предлагают за 2,5 тысяч гривен плюс коммунальные услуги.

На объявления в Facebook о желании арендовать 1-2-комнатную квартиру в центре на срок от 3 месяцев по цене до 15 тысяч гривен сразу откликаются несколько желающих сдать жилье за такую цену.

В комментариях под публикациями пользователи обсуждают, что жилье по "адекватным ценам" появляется крайне редко, и его "передают по наследству" знакомым из более горячих точек те, кто возвращается домой.

"Откуда такие цены – больше, чем в столице Украины?", "Я вам больше скажу – цены выше, чем в Израиле", - пишут пользователи.

Фото: 3-комнатная квартира за 18 тысяч гривен в месяц во Львове (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

На профильных сайтах недвижимости квартиры с евроремонтом в новостройках предлагают от 1 тысячи долларов (29300 гривен) в месяц - за 1-2 комнатное помещение, или от 2 тысяч долларов – за 3-4 комнатные апартаменты.

Например, есть много квартир в новостройках, в которых срочно заканчивают ремонт, чтобы успеть сдать, пока есть повышенный спрос среди иностранцев и состоятельных украинцев.

Есть и предложения квартир в центре города-например, на улице Туган-Барановского есть жилье по 2500 долларов (73 тысяч гривен) с таким объявлением:

"Квартира ВИП класса. Малоквартирный дом с охраной и консьержем. Подземный паркинг. Паркоместо во дворе с охраной. 4/4 без лифта. Площадь 175 кв. м. на одном уровне. Три изолированные спальни, гардеробная. Кухня – 50 квадратных метров с зоной отдыха. Действующий камин, акустическая система, домашний кинотеатр", - перечислено в объявлении.

Также добавлены стандартные удобства: скоростной интернет, индивидуальное отопление (котел), современная бытовая техника, посудомоечная машина. Отмечается, что в квартире два санузла – один с ванной, другой с душем. Согласовано проживание с детьми и животными.

Ивано-Франковск – большинство дешевого жилья сдано до войны

Ивано-Франковская область у жителей других регионов ассоциировалась с поездкой в горы, в частности, на курорт Буковель. С началом войны эту область также выбирали в поисках безопасного места.

Впрочем, в Facebook-группе "Аренда квартир Ивано-Франковск без посредников" переселенцы жалуются, что неделями не могут найти жилье, потому что цены "ужасные". Большинство объявлений в группе не с предложениями квартир, а с поиском вариантов. Владельцы жилья или риелторы откликаются на предложения от 15 тысяч гривен за 2-комнатную квартиру. Тем, кто ищет за 5-10 тысяч гривен, часто предлагают жилье в селе или поискать на сайте "Прихисток".

Фото: Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

В комментариях под одной из публикаций обсуждают текущие цены в Ивано-Франковске:

"Вот до активного приезда переселенцев, особенно людей с богатыми карманами, можно было снять квартиру за 3-5 тысяч гривен. А сейчас цены не составят, цены космические";

"Я вам скажу, что и за 10 тысяч в городе или области найти жилье очень трудно, цены от - 500 долларов";

"Цены на хорошее жилье примерно такие и были. А когда сейчас все заселено, то тем более не будет дешевле";

"Есть какая-то часть арендодателей с неадекватными ценами, но они потому и есть, что с адекватными давно все сдано. Причем большинство сдано еще до войны".

Впрочем, найти жилье на сайте olx.ua возможно найти жилье, но цены тоже на уровне столицы до войны.

Например, однокомнатную квартиру в доме 2011 года постройки в хорошем состоянии сдают за 14843 гривны (500 долларов). Это средняя стоимость квартир с ремонтом в центральных районах.

Двухкомнатная квартира с евроремонтом в центре стоит 1000 долларов, но есть и более дешевые-например, двухкомнатная студио на 120 кв. м за 700 долларов при условии сдачи от 6 месяцев. Средняя цена на двухкомнатные квартиры в объявлениях – 20 тысяч гривен.

Бюджетное жилье также есть, иногда с пометкой "для местных". Чем хуже состояние мебели и ремонта с советских времен, тем меньше просят хозяева. Например, однокомнатное жилье с обшарпанными обоями и испорченным паркетом предлагают за 3000 гривен в месяц.

Также на долговременную аренду сдают двухкомнатную квартиру без стиральной машины с минимумом мебели (одна комната - без мебели) – за 5000 гривен.

Комнату можно снять на месяц 1600-3500 гривен в месяц, посуточно поселиться предлагают за 700 гривен.

Тернополь и Черновцы – жилье дешевле 500 долларов ищут больше месяца

В меньших городах на западе Украины цены не намного ниже. Например, в Тернополе посуточная аренда 1-комнатной квартиры стартует с 600 гривен (с "советским" ремонтом в отдаленном районе) до 1100 гривен в квартире с современным ремонтом (на 4 спальных места).

В группах в соцсетях 90% объявлений – от переселенцев о поиске жилья для семей из горячих точек. А из доступных предложений – отдельная комната "для девушки" в 2-3 комнатной квартире с другими квартирантами по цене от 1800 гривен в месяц.

Диапазон цен на 1-2 комнатные квартиры от агентств недвижимости - 11-17 тысяч гривен за месяц.

Фото: Объявления об аренде жилья в Черновцах (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

В Черновцах также найти жилье по доступным ценам сложно. В соцсетях люди жалуются, что варианты за 1 комнатную квартиру дешевле 14 тысяч гривен не попадались, а ищут жилье еще с 8 марта.

Большинство объявлений в группах – также от переселенцев из Харьковской и Луганской областей о поиске жилья.

На сайте olx.ua предлагают гостиничные номера вблизи города – за 500-700 долларов в месяц за двух человек.

Двухкомнатные квартиры после ремонта обойдутся ориентировочно в 1000 долларов, однокомнатные – от 500 долларов. Жилье со старой мебелью без ремонта предлагают дешевле на несколько тысяч.

Особняки на 3-5 комнаты в Черновцах хотят сдать за 2000-2300 долларов, в горах (усадьбы для туристов) - за 1500 долларов.

Напомним, мы писали, что поляк выделил для украинцев целый коттеджный городок.

Также мы рассказывали, что украинка раскрыла детали жизни в Европе во время войны.