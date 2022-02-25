ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

80% пассажирских поездов продолжают курсировать по стране - УЗ

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 12:04
80% пассажирских поездов продолжают курсировать по стране - УЗ Фото: Поезд Укрзализныци (РБК-Украина)
Автор: Travel

Задержки возникают из-за оперативных изменений маршрутов

"Укрзализныця" продолжает перевозить пассажиров на второй день вторжения России на территорию Украины. Сейчас продолжают курсировать около 80% пассажирских поездов

Об этом сообщает в РБК-Украина ссылаясь на Телеграм-канал "Укрзализныци".

"К сожалению, обеспечить соблюдение графика пока не представляется возможным, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда", - поясняют в компании.

80% пассажирских поездов продолжают курсировать по стране - УЗ

Фото: Пассажиры на вокзале (РБК-Украина)


Отмечается, что работники железной дороги прилагают максимальные усилия, чтобы дать людям возможность передвигаться по стране и покидать опасные зоны.

"Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00, после этого курсирование скоростных поездов будет временно ограничено, вывоз продолжится вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами", - предупреждают пассажиров из Харькова.

Напомним, мы писали о новом графике поездов и отсутствии рейсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Харьков
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Обман или правда. Зачем "накручивают" отзывы на Booking и как не попасть на фейковые
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Леля Филимонова
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Все мнения