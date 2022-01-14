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Королевский отдых. Почему стоит побывать на уникальном курорте в элитном районе Хургады

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 10:20
Королевский отдых. Почему стоит побывать на уникальном курорте в элитном районе Хургады Фото: Отдых в премиум-отеле Хургады (предоставлено РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Макади Бэй туристам предлагают новую концепцию отпуска

На популярном египетском курорте Хургада с недавних пор доступна эксклюзивная локация для туристов, предпочитающих премиальный отдых в самых живописных локациях мира. Курорт является единственным в своем роде в регионе.

Отель SUNRISE Tucana Resort называют новейшей "драгоценностью" в Макади-Бей, молодом туристическом районе недалеко от Хургады. Заведение входит в сеть компании SUNRISE Resorts & Cruises.

"Какое бы у вас ни было определение роскоши, оно там будет реализовано. Новые креативные концепции, изысканные интерьеры в стиле бохо-шик, королевское и индивидуальное обслуживание, а также изысканные удобства", - анонсируют атмосферу отдыха на курорте.

В чем особенность элитного курорта: "королевские привилегии"

Гостям курортного отеля предлагают королевский сервис - круглосуточное обслуживание дворецкого и концепцию премиум-класса "все включено" - "Premium All-Inclusive".

Королевский отдых. Почему стоит побывать на уникальном курорте в элитном районе ХургадыФото: Виды из номера с бассейном (предоставлено РБК-Украина)

Наслаждаться чудесными природными видами – моря, пальм и золотых лучей солнца на воде - можно из джакузи своего люкса, у бассейна или на пляже, попивая мартини.

"Более того, вы можете наслаждаться вкусом и ароматом несравненных блюд в любом ресторане à la carte в любое удобное для вас время. Все аппетитные и вкусные блюда готовят с пристрастием самые талантливые мировые шеф-повара, которые обращают внимание на мельчайшие детали", - отмечают подход к гастрономии на курорте.

Фото: Ресторан и бар в курортном отеле (предоставлены РБК-Украина)

Развлечения и релакс: от центра красоты до йоги

Премиальное расположение курорта делает его идеальным выбором для дайвинга и снорклинга, а сама бухта славится самым красивым подводным миром.

Туристы, которые любят спокойствие, тишину и медитацию, имеют возможность найти их в роскошном отеле, занимаясь йогой на закате в Royal Club Lounge.

Для тех, кто любит активность и веселье, предлагают насладиться утренними пробежками на "кенгуру", прыжками на батуте на пляже или ежедневными вечеринками.

Во время поездки с детьми гостям не стоит беспокоиться за их досуг. Для юных туристов предусмотрено специальное расписание и занятия, а также доступ к огромному аквапарку.

Королевский отдых. Почему стоит побывать на уникальном курорте в элитном районе ХургадыФото: Интерьер в одном из номеров отеля (предоставлено РБК-Украина)

Кроме того, гостям, которые бронируют один из экстравагантных люксов, предлагают насладиться королевскими привилегиями Royal Club. Например, получить специальные кредитные ваучеры на посещение спа-центра, центра красоты и приоритетное бронирование столиков во всех à la carte ресторанах. Кроме того - бесплатное бронирование теннисного корта.

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